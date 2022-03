CoopVoce, operatore Full MVNO di proprietà di Coop Italia che si appoggia alla rete 4G di TIM, si appresta a lanciare una nuova iniziativa promozionale da leccarsi i baffi: tutti i nuovi clienti dell’operatore che attiveranno — nel periodo di validità della promozione — una delle offerte mobile ricaricabili EVO a partire da 4,90 euro al mese, effettuando il passaggio con portabilità del numero (MNP), riceveranno in regalo 20 euro di traffico telefonico bonus.

Se di recente avevamo parlato di CoopVoce evidenziandone le buone velocità di navigazione garantite rispetto alla media degli altri operatori virtuali e per il lancio del servizio eSIM, quest’oggi vediamo una promozione non ancora attiva, ma nettamente più interessante.

Promozione 20 euro bonus: meccanismo e periodo di validità

La promozione sarà valida soltanto per le attivazioni effettuate dal 7 aprile 2022 al 4 maggio 2022 (a meno di proroghe dell’ultimo minuto). Al fine di prendere parte alla promozione e, dunque, avere diritto al bonus di 20 euro di traffico telefonico previa attivazione con portabilità di un’offerta CoopVoce Evo, i clienti avranno a disposizione varie alternative: potranno procedere all’attivazione presso un punto vendita dell’operatore, con Self SIM oppure in totale autonomia online.

Va specificato che ciascun nuovo cliente CoopVoce può ricevere soltanto un bonus, tuttavia ogni cliente ha diritto di attivare fino ad un massimo di due linee (ricevendo altrettanti bonus). Viene specificato poi che il traffico telefonico in omaggio non è compatibile con altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.

I clienti dell’operatore potranno utilizzare il bonus ottenuto verso tutti e senza vincoli, al di fuori del traffico internazionale. L’uso del servizio è personale, secondo quanto previsto dall’articolo 4 delle Condizione Generali di Contratto di CoopVoce.

Offerte CoopVoce EVO: info e costi

Ecco un rapido riepilogo delle offerte CoopVoce della serie EVO disponibili sul sito dell’operatore che saranno compatibili con la nuova iniziativa promozionale:

CoopVoce EVO 100 (Giga, Voce e SMS): questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati in 4G al costo di 8,90 euro al mese.

(Giga, Voce e SMS): questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati in 4G al costo di al mese. CoopVoce EVO 30 (Giga, Voce e SMS): questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico dati in 4G al costo di 6,90 euro al mese.

(Giga, Voce e SMS): questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati in 4G al costo di al mese. CoopVoce EVO Voce & SMS: questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali al costo di 4,90 euro al mese.

Altre condizioni delle offerte ed extrasoglia

Tutte le offerte CoopVoce EVO, inoltre, offrono i servizi hotspot, Ti ho cercato, Chiama ora, Assistenza fai-da-te e con Specialista via App e Chat, numeri a sovrapprezzo bloccati, sfruttamento dell’intera offerta in UE per i primi 30 giorni, piano tariffario base (SuperFacile Coop, 12 cent/min con scatto alla risposta di 12 cent, tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi, SMS a 12 cent) e, in aggiunta a tutto, le seguenti garanzie:

Stesso prezzo per sempre, da sempre!

Stesso prezzo per sempre, da sempre! Ti autoricarichi facendo la spesa

Aggiungi Giga quando vuoi

Zero vincoli e zero costi extra

Valori Coop.

Come viene specificato sul sito CoopVoce nella pagina dedicata all’offerta, CoopVoce EVO Voce & SMS include anche ogni mese 100 MB di traffico dati su rete 4G di TIM, al superamento dei quali è possibile continuare a navigare ad una velocità pari a 32 kbps. Per assurdo, questa, che è l’unica tra le offerte descritte a non focalizzarsi in modo specifico sui GB per la navigazione mobile, è anche l’unica a comprendere la navigazione extra-soglia: CoopVoce EVO 100 ed EVO 30 prevedono espressamente che “al raggiungimento di un consumo di GB pari a quello incluso nel mese il traffico internet è bloccato“.

Se il credito sulla SIM è sufficiente, l’offerta si rinnova automaticamente lo stesso giorno del mese successivo alla data di attivazione, se insufficiente, l’offerta risulta sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è bloccato (per riattivarla, occorre ricaricare entro 30 giorni, altrimenti l’opzione viene disattivata).

Per quanto riguarda i costi di attivazione:

nei punti vendita, il costo standard per la SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso (1 euro + 4 euro di bonus) e una prima ricarica per coprire il primo rinnovo dell’offerta

online, il costo di 9,90 euro copre spedizione, attivazione, SIM e primo mese dell’offerta sottoscritta. Non manca la possibilità di acquistare online e scegliere il ritiro in negozio.

Per quanto riguarda l’utilizzo in roaming, le pagine delle offerte, alla sezione Estero, riportano espressamente che “I Minuti e gli SMS … sono utilizzabili in Roaming UE come in Italia. L’offerta non è valida per il traffico internazionale, il traffico Roaming extra UE e le numerazioni a sovrapprezzo”. L’ammontare del traffico dati sfruttabil in Roaming UE è di 7 GB per EVO 100, 5 GB per EVO 30 e 100 MB per EVO Voce & SMS.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche