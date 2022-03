CoopVoce si aggiunge al (ristretto) gruppo di operatori di telefonia mobile italiani che mette a disposizione le eSIM agli utenti. La fase di commercializzazione delle SIM virtuali di CoopVoce prende il via nella giornata di oggi, dopo un lungo periodo di test. Vediamo come fare a richiedere una eSIM CoopVoce e come funziona il nuovo servizio proposto dall’operatore ai suoi clienti che potranno scaricare la SIM virtuale direttamente sul proprio smartphone.

CoopVoce lancia le eSIM: ecco come richiederle

Le eSIM per i clienti CoopVoce sono disponibili in via ufficiale a partire dalla giornata di oggi, 3 marzo. Per questa prima fase di lancio del nuovo servizio, le SIM virtuali potranno essere richieste esclusivamente recandosi di persona in uno dei punti vendita CoopVoce aderenti all’iniziativa. Le eSIM potranno essere richieste dai già clienti oppure da chi passa a CoopVoce (se il passaggio avviene in un punto vendita aderente).

Almeno per il momento, non è possibile richiedere la eSIM tramite il sito web dell’operatore. Da notare, inoltre, che la SIM virtuale proposta da CoopVoce è accessibile sia per i clienti privati che business ma non è attivabile per dispositivi IoT e per smartwatch. La registrazione della eSIM CoopVoce sul proprio dispositivo avviene tramite QR Code. Inquadrando il codice è, infatti, possibile scaricare il profilo eSIM ed utilizzare questa funzionalità in sostituzione di una SIM card fisica.

È necessario, inoltre, che il proprio smartphone supporti le eSIM per poter accedere a questa funzionalità. Da notare che è possibile spostare la eSIM da un dispositivo ad un altro senza limitazioni e senza costi aggiuntivi. A differenza di quanto avviene con altri operatori di telefonia mobile che hanno già messo a disposizione dei loro clienti le SIM virtuali, con CoopVoce non verrà richiesto alcun pagamento per l’operazione e non sarà necessario ottenere un nuovo QR Code.

Quanto costano le eSIM di CoopVoce

La eSIM CoopVoce presenta lo stesso costo di una più tradizionale SIM Card proposta dall’operatore. Per i nuovi clienti viene, quindi, richiesto un contributo una tantum di 10 euro da sommare al costo della prima ricarica necessaria a coprire l’importo dell’offerta attivata. La SIM virtuale include 5 euro di credito residuo (1 euro di traffico telefonico + 4 euro di bonus non rimborsabile in caso di passaggio ad altro provider). Per completare l’attivazione della eSIM è necessario fornire un indirizzo e-mail a cui verrà inviato sia il contratto di sottoscrizione che il QR Code necessario per scaricare il profilo eSIM.

Come sottolineato in precedenza, anche i già clienti CoopVoce hanno la possibilità di passare dalla SIM Card fisica alla eSIM, senza alcuna modifica dell’offerta attiva. In questo caso, l’operatore richiede un contributo una tantum di 5 euro. Il passaggio alla SIM virtuale non può essere fatto online ma esclusivamente recandosi in un negozio aderente. La procedura per l’attivazione del profilo eSIM è la stessa con il QR Code che verrà inviato via mail all’utente.

Da notare, inoltre, che la sostituzione della eSIM (in caso di furto o smarrimento dello smartphone) è gratuita e potrà avvenire contattando il Servizio Clienti CoopVoce (il numero di riferimento è, ricordiamo, il 188). È previsto, invece, un costo di sostituzione di 5 euro in caso di rottura o danneggiamento del proprio dispositivo e della conseguente impossibilità di spostare il profilo eSIM su di un nuovo dispositivo.