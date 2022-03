Con il rilascio di Android 12 QPR3 Beta 1.1 per Pixel 6 e 6 Pro, oggi Google ha anche annunciato che presto offrirà ai tester la possibilità di uscire dal programma Android Beta alla fine di ogni ciclo senza dover resettare il proprio dispositivo.

All’inizio di questo mese i tester di Android 12L non sono riusciti a passare facilmente alla versione stabile 12.1 prima di essere aggiornati a QPR3, poiché la disattivazione del programma Android Beta ha comportato la cancellazione dei dati del loro dispositivo.

Una soluzione alternativa per non perdere i propri dati consisteva nell’eseguire il sideload manuale della versione 12.1 su Android 12L Beta 3, ma questo doveva essere fatto prima che venisse installato QPR3 Beta 1.

Android beta consentirà di rinunciare alla versione finale senza perdita di dati

A seguito delle numerose lamentele Google si assicurerà che tutti i dispositivi Android che eseguono la beta abbiano la possibilità di rinunciare alla build finale senza dover cancellare i dati per un periodo di tempo limitato, fino a quando non viene applicato il successivo aggiornamento beta, in modo che gli utenti non debbano testare continuamente le anteprime.

Questa facoltà verrà offerta solo al completamento di un ciclo beta, ma non è chiaro quanto tempo verrà concesso prima dell’avvio di una nuova anteprima.

Questa politica è in linea con il modo in cui Android 12 a ottobre offriva una finestra di opportunità per annullare la registrazione senza ripristinare il dispositivo prima dell’inizio della beta 12L a dicembre.

Google ha confermato oggi che la versione pubblica stabile di QPR3 sarà rilasciata a giugno e una volta che gli utenti riceveranno la versione finale potranno annullare la registrazione al programma beta, tramite google.com/android/beta, senza dover resettare il loro dispositivo.

