Zepp, l’applicazione di Huami per gestire smartband e smartwatch a marchio Amazfit — da non confondere con Zepp Life, nuova identità dell’app Mi Fit di Xiaomi —, ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento che ha finalmente sistemato la questione relativa al tema scuro.

Zepp: le novità dell’aggiornamento

Onde evitare fraintendimenti, è bene premettere fin da subito che il tema scuro non costituisce una novità in senso assoluto per l’applicazione Zepp. Infatti, se lo scorso anno la companion app dei wearable di Amazfit aveva ricevuto un aggiornamento grafico che aveva reso l’interfaccia utente più minimalista e colorata, la stessa presentava già la possibilità di passare al tema scuro attivandolo sullo smartphone a livello di sistema.

La novità vera e propria, adesso, attiene alla possibilità di gestire in maniera personalizzata il tema dell’applicazione, a prescindere da quello attivo di sistema sul resto dello smartphone. Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, infatti, nella sezione delle Impostazioni dedicata alla Modalità notturna, Zepp permette di scegliere fra tre opzioni:

“Segui il sistema” – Una volta attivata questa funzione, lo schermo seguirà il sistema per attivare o disattivare la modalità notturna. “Modalità di colore chiaro”. “Modalità notturna”.

Come aggiornare l’app Zepp

La versione più recente dell’applicazione Zepp, aggiornata in data 22 marzo, può essere scaricata dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante. In alternativa la trovate su APK Mirror a questo link.

