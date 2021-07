In attesa di scoprire Zepp OS, il nuovo sistema operativo che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi sugli smartwatch di Huami, l’applicazione che permette di gestire gli smartwatch Amazfit e Zepp si rinnova completamente con il più recente aggiornamento. Che si tratti di un’anticipazione di quello che ci attende nei prossimi mesi o di un look meno aggressivo, l’applicazione cambia volto, abbandonando i colori scuri che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, per una interfaccia più chiara e colorata, pur mantenendo l’aspetto minimalista della precedente.

L’app Zepp si rinnova

Nella nuova interfaccia il valore PAI (Personal Activity Intelligence), che assegna un punteggio basato sulle attività svolte negli ultimi sette giorni per misurare lo stato di salute, è al centro dell’interfaccia, diventando l’informazione principale, con l’indicatore bene in evidenza nella parte alta della schermata.

Come anticipato la novità più importante è l’abbandono dell’interfaccia scura in favore di una chiara e colorata, con indicatori molto più semplici da vedere e le informazioni ben differenziate tra di loro. Va comunque detto che, come già in precedenza, è possibile modificare a piacere le impostazioni della Home Page, scegliendo quali informazioni visualizzare e in quale ordine farlo.

Previous Next Fullscreen

Cambia ad esempio l’indicatore dei passi, che torna a essere bidimensionale e meno esagerato rispetto alla grafica precedente, con i dati esposti in maniera decisamente più chiara. Quello che si apprezza maggiormente della nuova interfaccia e la netta divisione tra le varie schede: spariscono le icone in corrispondenza dei titoli delle schede, e viene aggiunto il dato relativo all’ultimo aggiornamento, per consentire una più chiara lettura dei dati raccolti.

Ovviamente i dati saranno visualizzati a seconda del dispositivo abbinato, quindi alcune schede, come ECG oppure quella relativa all’ossigenazione del sangue potrebbero rimanere vuote, in assenza dei dati dallo smartwatch o dalla smartband. In totale gli utenti hanno a disposizione 15 schede sa visualizzare a proprio piacimento, ognuna rinnovata a in versione chiara.

Previous Next Fullscreen

Va detto che attivando la modalità scura sullo smartphone è possibile tornare ad avere l’interfaccia nera, ovviamente con la nuova grafica molto più colorata e vivace. Resta, purtroppo, un piccolo settore chiaro nella parte alta che stona leggermente rispetto alla modalità chiara. Potete scaricare o aggiornare l’app Zepp utilizzando il badge sottostante, che vi porterà sul Play Store.