Xiaomi aggiorna Mi Fit e Xiaomi Wear e le rinnova cambiando nomi e loghi. Da oggi le app che servono per tenere traccia dell’attività fisica si chiamano rispettivamente Zepp Life e Mi Fitness.

Mi Fit e Xiaomi Wear si rinnovano e diventano Zepp Life e Mi Fitness

Mi Fit e Xiaomi Wear sono due app del produttore cinese a disposizione sul Google Play Store, o forse faremmo meglio a dire “erano”: Xiaomi ha infatti deciso di rinnovarle cambiando nomi e loghi. Ora Mi Fit è diventata Zepp Life, prendendo il nome dal già ben conosciuto brand Amazfit, mentre Xiaomi Wear si è trasformata in Mi Fitness.

I cambiamenti sono già disponibili sul Google Play Store, ma potrebbero non essere ancora arrivati a bordo dei vostri smartphone Android. Probabilmente arriveranno piano piano a tutti, ma quel che potete fare è assicurarvi di avere aggiornato le app alle ultime versioni pubblicate sullo store di Big G: Zepp Life debutta con la versione 5.6.0, mentre Mi Fitness con la 3.1.3, che vede anche un redesign a livello grafico che permette di avere più informazioni a colpo d’occhio.

Per scaricare le “nuove” Mi Fit e Xiaomi Wear o per aggiornare potete seguire i badge qui in basso:

Potrebbe interessarti: La serie Xiaomi 12 è in super offerta, ma solo per 48 ore