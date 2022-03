Amazon mette a disposizione due promozioni che consentono di risparmiare fino a 15 euro sugli acquisti effettuati sul sito. Si tratta di iniziative dedicate solo ad alcuni clienti selezionati, ma che permettono di ottenere un buono sconto da 10 euro da utilizzare sugli ordini presso un punto di ritiro e di un buono sconto da 5 euro. Scopriamo più da vicino come funzionano e come potete scoprire di essere idonei o meno.

Buono sconto da 10 euro con i punti di ritiro Amazon

Iniziamo dal buono sconto da 10 euro, da utilizzare su ordini idonei da almeno 25 euro con consegna presso un punto di ritiro Amazon. L’offerta si applica solo con l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, con l’esclusione dei Warehouse Deals (sui quali potete comunque approfittare dell’extra 10%): può essere sfruttato per qualsiasi prodotto eccetto libri (anche elettronici), dispositivi e accessori Amazon, contenuti digitali, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche, buoni regalo, spese di spedizione e confezioni regalo.

Potete dunque sfruttarlo per acquistare smartphone, tablet Android, cuffie wireless, cover e altri accessori, prodotti per la smart home e tanto tanto altro. Potete ottenere il buono se siete stati informati via email, via notifica push o attraverso pubblicità mirata sul sito, ma potete verificare in un click se siete idonei semplicemente seguendo il link qui in basso.

In caso positivo, vi basterà digitare il codice “PRENDI10” in fase di pagamento. L’offerta è valida fino al 5 maggio 2022, salvo esaurimento anticipato dei codici sconto (20.000).

buono sconto di 10 euro Amazon

Amazon regala anche buoni sconto da 5 euro: come averne uno

Amazon regala in questo periodo anche un altro buono sconto a diversi clienti selezionati, questa volta da 5 euro. L’importo può essere scalato con ordini idonei di almeno 15 euro fatti tra il 17 e il 31 marzo 2022, salvo esaurimento anticipato dei coupon (10.000).

La promozione si applica solo con l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, fatta eccezione per i ricondizionati e gli usati Warehouse Deals. Le limitazioni sono le stesse viste qui sopra: il buono non è infatti valido per l’acquisto di dispositivi Amazon, libri, libri digitali, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche, buoni regalo e confezioni regalo, e neanche per il pagamento delle eventuali spese di spedizione.

Potete verificare di essere idonei alla promozione cliccando sul link qui sotto. In caso di esito positivo, una volta aggiunta l’offerta al vostro account cliccando sul pulsante “Applica la promozione”, lo sconto verrà applicato automaticamente al primo ordine utile di almeno 15 euro eseguito entro fine mese.

buono sconto di 5 euro Amazon

