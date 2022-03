Proseguono gli sconti sui prodotti selezionati di Amazon Warehouse partiti a inizio marzo. L’iniziativa è stata infatti prorogata fino alla fine del mese e prevede uno sconto del 10% sugli ultimi pezzi rimasti nell’usato: andiamo a scoprire alcuni dei prodotti selezionati più interessanti sui quali sfruttare l’offerta.

Come funziona Amazon Warehouse

La sezione Amazon Warehouse comprende quei prodotti che vengono restituiti dagli utenti: questi godono delle stesse garanzie dei prodotti acquistati nuovi e possono essere in diverse condizioni. Si parte dai “Come nuovo”, che solitamente non hanno alcun segno di danneggiamento o malfunzionamento (potrebbero arrivare con una confezione diversa da quella originaria), per arrivare alle “Condizioni accettabili” (per chi si accontenta). In mezzo “Ottime condizioni” (con qualche piccolo segno di utilizzo) e “Buone condizioni”.

Lo sconto del 10% è disponibile su una selezione di prodotti Amazon Warehouse fino alle 23:59 del 31 marzo 2022: viene visualizzato nella pagina di ciascun prodotto e verrà applicato direttamente al carrello.

Le migliori offerte Amazon Warehouse con extra 10%

Pur trattandosi solo di una selezione, i prodotti Amazon Warehouse con extra 10% di sconto sono tantissimi. Proprio per questo abbiamo scelto per voi alcuni dei più interessanti (lo sconto del 10% è già applicato):

Per consultare tutta la selezione di prodotti Amazon Warehouse con extra sconto del 10% potete seguire il link qui sotto. Potete utilizzare la barra di ricerca sul sito di Amazon per cercare qualcosa di specifico, ma fate attenzione che sia selezionato “Eventi Amazon Warehouse” nella tendina.

Tutte le offerte Amazon Warehouse con extra 10%

