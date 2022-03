Ad inaugurare il mese di marzo, tornano gli Amazon Warehouse Deals di Amazon, proponendo un extra sconto del 10% sugli ultimi pezzi di una grossa selezione di prodotti Amazon Warehouse, da oggi e fino alle 23:59 del prossimo 15 marzo 2022.

Per coloro che non ne fossero a conoscenza, Amazon Warehouse è la sezione dedicata ai prodotti usati, ovvero quei prodotti che sono stati resi dai clienti perché inadatti all’uso previsto o per altri motivi.

Amazon Warehouse Deals: come funziona l’extra sconto del 10%

Quando Amazon riceve un prodotto in reso, questo viene inserito all’interno della sezione Warehouse in cui vengono specificate le condizioni di usura del prodotto (ad esempio: come nuovo o ottime condizioni). In generale, è spesso possibile reperire prodotti (quasi) pari al nuovo, al più con qualche segno di usura, niente che però possa comprometterne l’uso.

I termini e condizioni della promozione specificano che il 10% di sconto extra per Amazon Warehouse è disponibile dalle 00:00 del 1 Marzo 2022, alle 23:59 del 15 Marzo 2022. Inoltre, “lo sconto del 10% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello”.

Amazon comunica, infine, che tale promozione non è cumulabile con altre promozioni.

Andiamo ora a vedere le migliori offerte di questo Amazon Warehouse Deals: come sottolineato da Amazon, si tratta degli ultimi pezzi e quindi le occasioni saranno limitate; non lasciatevele sfuggire!

Amazon Warehouse Deals: le migliori offerte

Riportiamo qualche esempio delle migliori offerte. Vi basterà aggiungere al carrello il prodotto e l’extra sconto del 10% verrà applicato direttamente al carrello.

Smartphone in sconto Amazon Warehouse -10%

Tutte le offerte su Smartphone dell'Amazone Warehouse

Notebook in sconto Amazon Warehouse -10%

Tutte le offerte su Notebook dell'Amazon Warehouse

Altri prodotti in sconto Amazon Warehouse -10%

Tutte le offerte Amazon Warehouse con extra sconto del 10%

