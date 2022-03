State cercando Samsung Galaxy S21 FE a un buon prezzo? O magari vi state solo guardando intorno per portarvi a casa un nuovo smartphone Android? In entrambi i casi potreste dare uno sguardo all’offerta disponibile su eBay per le colorazioni Graphite e White del dispositivo Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE in offerta su eBay sotto quota 500 euro

Samsung Galaxy S21 FE è stato svelato a inizio gennaio al CES 2022 dopo un bel periodo di rumor e indiscrezioni. Offre specifiche tecniche di fascia alta, non troppo distanti da quelle di Galaxy S21. A bordo troviamo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna e una batteria da 4500 mAh.

La connettività è completa (fatta eccezione per la porta per il jack da 3,5 mm), con 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e porta USB Type-C, mentre il comparto fotografico è composto da un totale di quattro sensori: sul retro abbiamo sensore principale da 12 MP con OIS, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 8 MP, mentre per i selfie sono a disposizione 32 MP.

Samsung Galaxy S21 FE è disponibile all’acquisto in Italia dall’11 gennaio al prezzo consigliato di 769 euro per la versione da 6-128 GB: la stessa è ora acquistabile in offerta su eBay al prezzo di 499 euro con spedizione gratuita nelle colorazioni Graphite e White. Se siete interessati potete seguire i link qui sotto:

