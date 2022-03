Torniamo a parlare di Android 12L, la versione di Android pensata per dispositivi con display dalle dimensioni generose o particolari. Grazie a Jon West, fondatore di Bliss OS, oggi possiamo scoprire come apparirebbe Android 12L su un computer.

Va fatta una doverosa premessa: Google non sembra intenzionata a rilasciare una versione di Android ad hoc per computer; tuttavia, alcuni progetti (tra cui quello di cui parliamo) di sviluppatori terzi, hanno provato ad immaginare come apparirebbe Android 12L se venisse messo in funzione su un computer.

Bliss OS è un sistema operativo open source; si tratta, in sostanza, di un progetto che porta Android su PC. Lo sviluppatore aveva, dapprima, creato una versione del suo sistema operativo basata su Android 11 e, più recentemente, una basata su Android 12.

L’ultima versione del progetto è basata su Android 12L, sistema operativo che appare identico ad Android 12, al netto di piccole modifiche che tendono ad ottimizzare alcuni aspetti grafici per sfruttare al meglio i grandi display.

Tra queste modifiche troviamo, ad esempio, il layout a 2 colonne introdotto nella schermata di blocco e nella schermata di notifiche e centro di controllo, oltre a un’ulteriore ottimizzazione nella gestione del multitasking e una rinnovata taskbar (molto simile a quella presente in ChromeOS).

In questo porting per computer, troviamo un Android 12L molto simile a quello utilizzabile su un tablet, al netto di alcune piccole modifiche apportate dallo sviluppatore per adattarle ad un ambiente desktop, e sembra che il tutto funzioni a dovere.

Questo è solo il primo dei progetti esterni nati attorno ad Android 12L; il tutto è stato reso possibile grazie al fatto che, da pochi giorni, è disponibile il codice sorgente di questa versione del sistema operativo.

