Presentato ufficialmente negli Stati Uniti nel mese di ottobre dello scorso anno in coppia col più costoso Google Pixel 6 Pro e arrivato in Italia qualche mese più tardi, Google Pixel 6 — soprattutto in relazione al prezzo al quale è stato lanciato — è il modello più interessante dell’ultima generazione di flagship Made by Google e lo diventa ancora di più grazie all’offerta che di qui a poco vedremo.

Del ricco aggiornamento di marzo per i Pixel e delle numerose novità con esso introdotte — nonché dei fastidiosi problemi per alcuni modelli delle precedenti generazioni — vi avevamo già parlato in un articolo dedicato. In questa sede, invece, in attesa del rilascio di Android 12L anche per lui, vediamo dove acquistare Google Pixel 6 ad un prezzo più invitante di quello di listino.

Offerta Google Pixel 6: ecco dove acquistarlo

Google Pixel 6 è arrivato sul mercato italiano il mese scorso e viene proposto nella sola colorazione Stormy Black e nel solo taglio di memoria da 128 GB. Il prezzo di listino richiesto sullo store ufficiale del colosso di Mountain View è di 649 euro ed è già interessante in relazione a ciò che lo smartphone ha da offrire, sia a livello hardware che a livello software.

Adesso, però, dopo avervi illustrato giusto ieri un’ottima offerta per un medio di gamma, torniamo su eBay per un’altra offerta, che taglia il prezzo di listino di Google Pixel 6 di ben 40 euro, portandolo a 609,99 euro. Lo smartphone è nella stessa versione venduta ufficialmente in Italia, dunque Stormy Black e 128 GB di storage, proviene dal nostro Paese e viene venduto con spedizione gratuita da un vendire col 99,6% di feedback positivo (non manca la classica Garanzia cliente eBay). Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista Google Pixel 6 5G Black 128 GB a 609,99 euro

