Se avete deciso di acquistare Samsung Galaxy A52s 5G e state aspettando soltanto l’occasione giusta, ecco l’offerta che fa al caso vostro: il popolare smartphone di fascia media del colosso coreano è disponibile al prezzo di 287,99 euro invece di 349,99 euro.

In particolare, lo smartphone è disponibile in quattro colorazioni e il modello in offerta è quello in versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, con Garanzia Italia (brand TIM) e con spedizione immediata. Vediamolo nel dettaglio.

Come acquistare Samsung Galaxy A52s 5G in super offerta

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche dello smartphone troviamo un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, connettività 5G, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP67) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone può contare su un sensore frontale da 30 megapixel e su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario 64 megapixel (con apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 5 megapixel.

Si tratta insomma del più completo sulla fascia media del mercato, nonché il migliore con questo super rapporto qualità prezzo.

Lo smartphone di Samsung viene commercializzato in quattro colorazioni (Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple e Awesome Mint). Se avete deciso di approfittare di questa occasione e desiderate quindi acquistare lo smartphone, non dovete fare altro che cliccare sui seguenti link, che vi porteranno alle pagine dedicate su eBay:

Galaxy A52s 5G 6/128 GB Awesome Violet

Galaxy A52s 5G 6/128 GB Awesome Black

Galaxy A52s 5G 6/128 GB Awesome Mint

