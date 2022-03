In queste settimane stiamo iniziando a conoscere alcune delle funzionalità di Android 13, la prossima versione del sistema operativo mobile di Google che sarà presentata ufficialmente in occasione di Google I/O 2022 e che sarà rilasciata in versione definitiva il prossimo autunno.

Tra le nuove funzionalità emerse negli ultimi giorni vi sono ad esempio una modalità disegnata per i tablet, un miglioramento della funzione torcia, la possibilità di trasmettere applicazioni e notifiche da uno smartphone Google Pixel a un Chromebook.

Come potrebbe migliorare la funzione di ricerca con Android 13

Un’altra novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori del colosso di Mountain View riguarda la funzione di ricerca, che potrebbe finalmente mettere fine alla fastidiosa duplicazione attuale: sugli smartphone Google Pixel, infatti, sono presenti sia un nuovo sistema di ricerca universale tramite il cosiddetto app drawer (quello mostrato dalla seguente immagine) che una barra di ricerca separata nella schermata iniziale.

Nei mesi scorsi è stato individuato un flag chiamato “ENABLE_ONE_SEARCH” e che avvìa una nuova casella di ricerca quando si tocca il relativo box nella schermata iniziale al posto della vecchia interfaccia dell’app Google.

Ebbene, Mishaal Rahman ha rilevato che tale flag non è stato abilitato nella versione stabile di Android 12L e, pertanto, il suo esordio potrebbe avvenire proprio con Android 13.

Ecco come funziona tale sistema di ricerca:

This feature didn’t make it into the stable Android 12L release, sadly. I hope we’ll see it in Android 13 though!https://t.co/1TrINNsTpH https://t.co/MsBaI44PNa — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 9, 2022

In pratica, una volta abilitato tale flag, gli utenti avranno a propria disposizione due modi per avviare la stessa funzione di ricerca. Restiamo in attesa delle prossime release di Android 13 per scoprire se effettivamente il team del colosso di Mountain View deciderà di implementare tale soluzione per tutti gli utenti.

