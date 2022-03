Android 12L ha fornito un’anteprima di come Google stia cercando di migliorare l’esperienza su dispositivi mobili con display di grandi dimensioni, un intento che sembra destinato a evolversi con Android 13 entro la fine dell’anno.

Secondo un nuovo rapporto di Esper, la prima versione di anteprima per sviluppatori di Android 13 contiene suggerimenti su altre importanti modifiche relative ai tablet.

Android 13 potrebbe offrire una nuova modalità hub progettata per i tablet

Tra le novità di Android 13 ci sarebbe una nuova modalità Hub per tablet, oltre a miglioramenti dell’utilizzo del tablet con una dock, un significativo rinnovamento dello screen saver e altro ancora.

La modalità Hub di Android 13 ha l’obiettivo di consentire agli utenti di condividere app tra profili senza prendere in prestito dati di accesso o passare da un profilo all’altro. Inoltre la modalità Hub permetterà agli utenti di configurare le reti in modo da impedire che altri possano accedere ad applicazioni oppure a dati condivisi, a meno che non siano connessi alla rete specificata.

Oltre alla modalità Hub, Android 13 DP1 contiene indizi sulla capacità dei kernel di riconoscere le dock di ricarica come un tipo distinto di alimentazione che potrebbe essere collegato a un nuovo comportamento di risparmio energetico inattivo.

Android 13 DP1 include anche un nuovo codice che punta a un importante rinnovamento dello screen saver, inoltre l’app di avvio nella versione di anteprima per sviluppatori suggerisce una “modalità bambini” per la barra di navigazione.

La modalità bambini potrebbe agire come la funzione di blocco dello schermo di Android e bloccare l’attività corrente sullo schermo per impedire agli utenti di uscirne. Altre modifiche degne di nota includono un nuovo attributo che specifica se un metodo di input supporta la scrittura a mano utilizzando una stilo o meno e un paio di ottimizzazioni che potrebbero migliorare l’esperienza di gioco su tablet.

Per ora non abbiamo ulteriori dettagli su questi imminenti cambiamenti, ma dovremmo saperne di più dalle successive build di anteprima per sviluppatori di Android 13 che verranno implementate nei prossimi mesi.

Leggi anche: I migliori tablet Android del mese