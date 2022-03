Dopo le modifiche introdotte lo scorso anno in Lens, oggi Google aggiorna nuovamente il servizio attraverso l’applicazione Google, con lo scopo di semplificare la navigazione per immagini sullo smartphone: vediamo le novità.

Google Lens facilita la navigazione delle immagini su smartphone

L’ultimo aggiornamento dell’app Google ha introdotto qualche novità, come potete notare dalle immagini nella galleria poco sotto, adesso accanto alla voce “Screenshot” nella schermata iniziale di Lens appare una nuova icona; se premuta apre un menù a cascata nel quale sono presenti tutte le cartelle di immagini archiviate sul vostro dispositivo, una volta scelto un album questo verrà aperto e visualizzato come una griglia a schermo intero.

Nonostante la maggior parte delle volte gli utenti necessitino di utilizzare questo servizio con le immagini della cartella screenshot, la nuova modifica introdotta può rivelarsi comoda nel momento in cui si voglia analizzare un’immagine proveniente da qualche applicazione; in precedenza era necessario affidarsi all’app Google Foto (o qualsiasi applicativo simile) per sfogliare i propri album, trovare l’immagine desiderata e farla analizzare dalla funzione integrata di Lens.

Un’altra piccola novità si può notare nell’ottimizzazione della griglia superiore, ora l’anteprima delle immagini non sarà più squadrata, ma avrà i bordi più stondati. Qualora foste interessati alle nuove funzioni vi basta seguire il badge sottostante, per aggiornare l’app Google tramite il Play Store.