Alla fine dello scorso mese, in occasione dell’evento Search On 2021, il team di Google ha annunciato alcune importanti novità che nel corso del prossimo anno saranno implementate in Google Lens, servizio a cui il colosso di Mountain View tiene in modo particolare.

Ma il team di sviluppatori di Google Lens è impegnato anche in un lavoro di continuo miglioramento dell’attuale servizio e una conferma ci arriva dalla versione 12.41 beta di App Google destinata ai dispositivi basati su Android.

Il team di Google Lens ha deciso di tornare al passato

Con questa versione dell’applicazione viene introdotta una piccola modifica grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di rianalizzare facilmente le immagini con un filtro diverso.

In realtà, tale modifica rappresenta una sorta di volontà degli sviluppatori di tornare sui propri passi rispetto ad un cambiamento introdotto in estate: dopo avere analizzato un’immagine, Google Lens mostra un nuovo carosello sopra il foglio inferiore che consente agli utenti di passare a diversi filtri.

Google ha offerto suggerimenti di azioni contestuali nel design più recente ma la nuova modifica consente di accedere a tutti i filtri disponibili e questa soluzione è simile alla versione precedente a quella introdotta a luglio, nella quale era presente una fila di icone espandibile.

Nella seguente galleria di immagini è possibile vedere a confronto il vecchio Google Lens (primi due screenshot), l’attuale versione e quella con la modifica appena apportata:

Questa soluzione aiuta la rianalisi dell’immagine e non richiede agli utenti di scattare un’altra foto se l’acquisizione originale non è stata utile.

Allo stato attuale questa modifica è presente nella versione 12.41 beta di App Google, che può essere scaricata da APK Mirror mentre non vi sono informazioni su quando potrebbe essere implementata per tutti gli utenti in una release stabile dell’applicazione, che è disponibile sul Google Play Store: