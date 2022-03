Samsung è a tutti gli effetti un modello di comportamento per quanto riguarda gli aggiornamenti software nel panorama Android, ma naturalmente non tutti i modelli sono destinatari dello stesso trattamento e questo discorso vale soprattutto con l’aumentare dei mesi dal lancio, come nel caso di Samsung Galaxy A71, appena passato agli aggiornamenti semestrali.

Samsung Galaxy A71: come cambia la cadenza degli aggiornamenti

Giusto questa mattina vi abbiamo parlato della presentazione dettagliata della Security Maintenance Release (SMR) di marzo 2022 da parte di Samsung e proprio in quella sede, passando al setaccio gli elenchi ufficiali dei dispositivi attualmente supportati dal produttore, è emerso un cambiamento: come mostra lo screenshot seguente, Samsung Galaxy A71 è passato nella lista dei modelli destinatari di aggiornamenti con cadenza semestrale.

Lanciato sul mercato italiano a fine gennaio 2020, Samsung Galaxy A71 ha da poco superato i due anni di carriera, pertanto il produttore ha deciso di modificarne il supporto software: mentre fino a questo momento lo smartphone aveva ricevuto aggiornamenti trimestrali, d’ora in avanti riceverà nuovi update con minore frequenza, precisamente ogni sei mesi.

Se da una parte questa variazione ha perfettamente senso, visto che Samsung Galaxy A51 — in coppia col quale Galaxy A71 era stato annunciato nel nostro Paese — aveva compiuto lo stesso salto esattamente un mese addietro. Le rispettive varianti 5G, ovvero Samsung Galaxy A71 5G e Samsung Galaxy A51 5G, figurano ancora nella lista dei modelli con aggiornamenti trimestrali. Il modello più vecchio Samsung Galaxy A50, per assurdo, riceve ancora aggiornamenti su base mensile, tuttavia il diverso trattamento si spiega alla luce dell’inserimento tra gli Enterprise Models.

Per gli elenchi completi di smartphone, tablet e wearable attualmente supportati da Samsung con annessa indicazione della frequenza degli aggiornamenti, potete fare riferimento a questo link. Se invece volete qualche spunto su quale smartphone Samsung comprare, date un’occhiata al nostro confronto tra Galaxy A52s 5G, Galaxy S21 FE e Galaxy S20 FE e alla guida dedicata.