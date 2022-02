Questa mattina Samsung ha aggiornato la pagina di supporto dedicata al programma di aggiornamento software per i suoi smartphone e come un fulmine a ciel sereno Galaxy A51 è scivolato nell’elenco dei dispositivi che ricevono solo due aggiornamenti di sicurezza all’anno.

È normale che i dispositivi Samsung finiscano in questo elenco per l’ultimo anno del loro periodo di supporto, tuttavia sorprende che un best seller come Samsung Galaxy A51 venga trattato come uno dei tanti.

Samsung Galaxy A51 passa agli aggiornamenti semestrali

Solitamente un aggiornamento di sicurezza ogni sei mesi è sufficiente per mantenere il software del dispositivo abbastanza sicuro, ma tale politica appare prematura per uno smartphone così popolare apparso sul mercato solo due anni fa, tanto più se si considera che Samsung Galaxy A50 riceve ancora gli aggiornamenti ogni mese.

Un trattamento simile è già stato riservato a Samsung Galaxy A70 lo scorso anno, ma non si tratta di un best seller come Galaxy A51, inoltre questi due dispositivi sono lontani dalla fine del relativo periodo di supporto, visto che riceveranno quattro anni di aggiornamenti Samsung.

Galaxy A51 è oltretutto uno degli smartphone per i quali Samsung è stata la prima azienda a promettere un terzo major update Android aggiuntivo e finora il dispositivo ha ricevuto solo il primo, quello relativo ad Android 11.

Speriamo almeno che a Samsung Galaxy A52, altro best buy della fascia media, non tocchi lo stesso destino.

