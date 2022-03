Primo aggiornamento del 2022 per Kodi, famoso programma open source per la gestione di media center, originariamente nato per console Xbox e ora diffuso su tutti i principali sistemi operativi disponibili; l’update porta Kodi “Matrix” alla versione 19.4, vediamo le principali novità.

Kodi introduce principalmente correzioni e fix, ma la nuova versione non è disponibile sul Play Store

L’aggiornamento in questione, trattandosi di un minor update, non introduce particolari novità, principalmente si tratta di correzioni di bug e fix (è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale e le differenze rispetto alla precedente versione su Github); le uniche novità degne di nota riguardano le registrazioni, che beneficiano adeso di un nuovo metodo di ordinamento in base alla stagione e all’episodio, e il passtrough dell’audio tramite WASAPI per Xbox.

Come sempre è possibile installare la nuova versione su qualsiasi distribuzione di Kodi 19 in vostro possesso, cosa che nella maggior parte dei casi avverrà in automatico; il team però ci tiene a sottolineare una cosa: oltre ai ritardi nel rilascio dell’aggiornamento per alcune piattaforme (principalmente Microsoft Store), questa volta la nuova versione per Android non sarà disponibile sullo store ufficiale di Big G. Questo è dovuto al fatto che il Play Store adesso richiede che le applicazioni abbiano come target il livello API 30 (Android 11), mentre Kodi attualmente ha come target il livello API 29 (Android 10); motivo per cui al momento la nuova versione non verrà rilasciata sullo store.

Qualora voleste aggiornare manualmente la vostra versione di Kodi su Android, non disperate, sarà sufficiente seguire i link qui sotto per scaricare la nuova versione in base alle vostre necessità: