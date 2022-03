Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno smartphone dal nome lunghissimo e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto ora che quello di listino è calato significativamente ed è possibile reperire offerte come quella che vediamo quest’oggi.

Insomma, se siete alla ricerca di uno smartphone dalla dotazione tecnica completa, dalle prestazioni adeguate e che non costi un occhio della testa, potrebbe essere questa la soluzione giusta per voi. Il discorso è valido anche e soprattutto alla luce dei modelli più recenti di casa Xiaomi/Redmi/POCO, si pensi al POCO X4 Pro che nella prova sul campo ha convinto meno che sulla carta (ecco la nostra recensione), o al Redmi Note 11 Pro 5G, che ha portato rinnovamento ma poche sorprese (ecco la nostra recensione).

Xiaomi 11 Lite 5G NE: offerta eBay

L’offerta che vede protagonista Xiaomi 11 Lite 5G NE è disponibile su eBay. Si tratta precisamente del modello in colorazione Truffle Black con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il prezzo previsto è di 263,99 euro, a fronte di un prezzo di listino di 449 euro e la spedizione dall’Italia è gratuita e garantita in 2 giorni lavorativi. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Xiaomi 11 Lite 5G NE 8 GB + 128 GB Black a 263,99 euro

Xiaomi 11 Lite 5G NE mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,55 pollici FullHD+ con frequenza di refresh a 90 Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 778G, una tripla fotocamera posteriore — con sensore principale da 64 megapixel (f/1.79), affiancato da un sensore da 8megapixel (f/2.2) con lente ultra grandangolare, e da un sensore tele macro da 5 megapixel (f/2.4) — e un design molto curato ed elegante. Per maggiori dettagli, trovate la scheda tecnica completa a questo link. Il consiglio, comunque, è di non fermarvi alla sola scheda tecnica, ma di prendere visione della nostra recensione.

