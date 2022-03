Hitman Sniper: The Shadows è un gioco di azione in cui impersonerete l’Agente 47, l’iconico sicario che in questo spin-off ricopre il ruolo di letale cecchino come parte di una squadra d’élite altamente qualificata.

Come in tutti i giochi di questa categoria dovrete imbracciare vari fucili di precisione per portare a termine diversi incarichi che prevedono di eliminare una serie di bersagli con furtività e creatività per procedere nella storia.

Il titolo di Square Enix propone nuove mappe con molteplici punti di osservazione che verranno sfruttati in vari momenti della giornata.

Ogni agente della squadra è caratterizzato dalla propria storia passata, fucile e abilità, offrendo al giocatore libertà e creatività nell’affrontare ogni contratto.

Hitman Sniper: The Shadows punta sull’approccio creativo per eliminare il bersaglio

Il gameplay di Hitman Sniper: The Shadows permette di manipolare i nemici e di sfruttare l’ambiente circostante con astuzia, inoltre prevede di dover prendere decisioni critiche che influiscono sulle prestazioni del protagonista.

Il gioco include anche una modalità PvP che offre la possibilità di costruire la propria reputazione e di competere contro altri giocatori, anche se per riuscirci bisognerà ricorrere agli acquisti in-app.

Hitman Sniper: The Shadows è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 9 o versioni successive.

