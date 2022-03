Con la presentazione del solo OnePlus 10 Pro, la casa cinese ha interrotto la tradizione di presentare i propri top gamma a coppie, tradizione inaugurata con il lancio della serie OnePlus 7 (nel 2019) e interrotta quest’anno: non è ancora arrivato OnePlus 10 a fare coppia col fratello maggiore.

OnePlus 10 (normale o liscio, un po’ come vi pare) prova timidamente a far parlare di sé, mostrandosi in una foto che lo ritrae in due colorazioni, bianco e nero; la foto in questione è apparsa sul social network cinese Weibo ed è stata scovata dal solito Shadow_Leak. A dire il vero, non vi sono conferme ufficiali sul fatto che si tratti di OnePlus 10; tuttavia sembrerebbe proprio un inedito smartphone OnePlus di fascia alta.

Facciamo un punto della situazione su quanto emerso finora riguardo il modello “liscio” del top gamma OnePlus per il 2022.

Dalla foto si apprezza il design delle fotocamere di OnePlus 10

Colorazioni a parte, ciò che colpisce è il design del modulo fotocamere, completamente stravolto rispetto a quello inaugurato con OnePlus 10 Pro, caratterizzato da uno schema che, ultimamente, sa di visto e rivisto: troviamo una grande fotocamera principale in alto, circondata da una vistosa cornice, e due o tre fotocamere secondarie; riconoscibile anche il flash LED.

Per fare un paragone col recente passato, OnePlus 9 era dotato di un sistema a tripla-camera posteriore: grandangolare da 48 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e sensore b/w da 2 MP. Difficile pensare che OnePlus voglia andare a peggiorare quanto proposto lo scorso anno, ma immaginiamo anche che, con OnePlus 10 “liscio”, non voglia spingersi ai livelli del Pro, evitando magari il teleobiettivo da 8 MP per lo zoom ottico 3x.

SoC: soluzione top di Qualcomm o di MediaTek?

Sul possibile SoC di OnePlus 10 ci sono due filosofie differenti: se ci affidassimo alla strategia adottata finora da OnePlus, il SoC del prossimo OnePlus 10 dovrebbe essere il medesimo di OnePlus 10 Pro, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da, immaginiamo, 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria per l’utente;

Tuttavia, rumors circolati in precedenza, suggerivano la presenza di un MediaTek Dimensity 9000, un SoC comunque di fascia alta, al posto dello Snapdragon 8 Gen 1.

Altri dettagli su OnePlus 10

La foto trapelata non mostra l’anteriore dello smartphone che potrebbe essere dotato di uno schermo flat, dai bordi piatti, leggermente più piccolo del display curvo da 6.7″ di OnePlus 10 Pro. Voci di corridoio suggeriscono che possa almeno trattarsi di un display AMOLED da 6.55” con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120Hz, una soluzione di continuità rispetto a quanto portato visto su OnePlus 9.

Non vi sono informazioni sulla possibile batteria di OnePlus 10, che potrebbe supportare la ricarica rapida a 80 W presente sul fratello maggiore (o sfruttare uno degli standard di ricarica rapida recentemente presentati da OPPO al MWC 2022). Poco da dire, invece, lato software: lo smartphone arriverà con a bordo la OxygenOS 12 basata su Android 12.

Quando arriverà OnePlus 10? Chi può dirlo. OnePlus potrebbe decidere di presentare l’erede di OnePlus 9 in coppia con la tanto discussa variante 10 Ultra.

Intanto attendiamo l’imminente lancio europeo di OnePlus 10 Pro, nella speranza che OnePlus sistemi i problemi strutturali emersi sullo smartphone e che non lanci sul mercato un altro smartphone pieghevole…

Potrebbe anche interessarti: i migliori smartphone OnePlus