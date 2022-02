Va bene, il titolo è leggermente vago, ma rende bene l’idea; oggi infatti non vogliamo parlarvi di un foldable, categoria per cui abbiamo da poco recensito OPPO Find N, bensì dell’ultimo smartphone top di gamma di OnePlus, passato tra le mani di JerryRighEverything, uscendone non proprio indenne. Vediamo com’è andata.

OnePlus 10 Pro si piega… e si spezza

OnePlus 10 Pro non è ancora disponibile nel nostro paese, in realtà non lo è in alcun luogo al di fuori della Cina per il momento, ma ciò non ha impedito al famoso youtuber di recuperarne un esemplare, da sottoporre ai suoi ormai canonici test di resistenza.

Come potete notare dal video, per buona parte del test, lo smartphone resiste in maniera normale, le varie parti reagiscono come ci si aspetterebbe, come del resto fanno la maggior parte dei dispositivi al giorno d’oggi, insomma è nella media. Arrivati al test di piegatura però, la situazione prende una brutta piega (e non solo quella), sotto la pressione esercitata dalle mani dello youtuber infatti, la parte posteriore cede rapidamente, mostrando una vistosa crepa su gran parte del vetro sul retro.

Lo smartphone però, tenta di resistere imperterrito ed è ancora perfettamente funzionante, nonostante i danni estetici; poi, il caro distruttore di smartphone, volta il dispositivo e inizia ad applicare pressione con le mani sulla parte frontale di OnePlus 10 Pro. Crack! Il malcapitato telefono si spezza in due, letteralmente alla stregua di un cracker, distruggendo completamente il display; però, l’eroico flash LED non vuole darla vinta al suo aguzzino, e continua imperterrito il suo lavoro, probabilmente e tristemente consapevole della sua sopraggiunta inutilità.

JerryRighEverything procede dunque ad esaminare le cause di questo fallimento che, per lo meno negli ultimi tempi, è diventato abbastanza raro da vedere: la disamina dello youtuber rivela quello che è l’iniziale punto debole di tutta la faccenda, ovvero la scocca laterale in metallo in corrispondenza degli alloggiamenti per i tasti fisici; internamente lo smartphone è quasi diviso in due (ormai anche esternamente in realtà) con la zona inferiore occupata dalla batteria e quella superiore dal comparto fotografico e scheda madre, proprio questa divisione, unita al ridotto spessore della scocca laterale in corrispondenza di essa, ha probabilmente portato il dispositivo verso la sua inesorabile fine.

Ad ogni modo, considerando che di norma gli utenti non sono soliti torturare i propri dispositivi, una cover rigida potrebbe aiutare nel caso in cui decideste di acquistare OnePlus 10 Pro in futuro, e vogliate tentare di migliorarne la solidità generale.

