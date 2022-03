Nuova tornata di aggiornamenti ad Android 12 che coinvolge altri due smartphone, uno a marchio Realme e uno a marchio Redmi. Nello specifico si tratta di Realme GT Master Explorer Edition e di Redmi K40 Gaming Edition, due smartphone che non sono mai ufficialmente arrivati in Italia; è comunque doveroso parlarne perché, magari, qualcuno ha deciso di acquistarli comunque, importandoli dall’estero.

Realme GT Master Explorer Edition riceve la realmeUI 3.0 con Android 12

A distanza di 4 mesi dal rilascio in versione Early Access, la realme UI 3.0 basata su Android 12 arriva in versione stabile sul Realme GT Master Explorer Edition, smartphone caratterizzato da una particolare finitura posteriore (in Italia è arrivato il Realme GT Master Edition, caratterizzato dalla medesima finitura).

Si tratta del primo major upgrade di questo smartphone che, secondo i piani di Realme, dovrebbe ricevere Android 13 il prossimo anno.

L’aggiornamento è in distribuzione via OTA (over-the-air) secondo un rilascio graduale, in modo da potere stoppare il rilascio nel caso in cui i primi utenti a godere dell’aggiornamento dovessero segnalare bug gravi.

Redmi K40 Gaming Edition si aggiorna alla MIUI 13 con Android 12

Xiaomi ha iniziato a Gennaio il rilascio dell’aggiornamento alla MIUI 13, basata su Android 12, per tutti i suoi smartphone compatibili.

Oggi è il turno di Redmi K40 Gaming Edition, smartphone esclusiva del mercato cinese, che riceve questo nuovo aggiornamento software (anche in questo caso si tratta del primo major upgrade) a poche settimane dalla presentazione del suo successore, Redmi K50 Gaming.

Il nuovo aggiornamento è contrassegnato dal numero di build V13.0.3.0.SKJCNXM e, oltre a portare sullo smartphone tutte le nuove funzionalità della MIUI 13 con Android 12, aggiorna le patch di sicurezza al mese di gennaio 2022.

Così come per Realme, anche Redmi sta distribuendo l’aggiornamento via OTA e in maniera graduale.

A onore di cronaca, aggiungiamo che Redmi K40 Gaming Edition è arrivato sul mercato indiano come POCO F3 GT: è lecito aspettarsi che anche questo smartphone riceva presto il medesimo aggiornamento.

Come verificare gli aggiornamenti su smartphone Redmi e Realme

Sebbene Realme GT Master Explorer Edition e Redmi K40 Gaming Edition non siano ufficialmente importanti in Italia, ricapitoliamo comunque il percorso da seguire per ricercare l’aggiornamento ed installarlo:

Per lo smartphone Realme: “Impostazioni > Aggiornamenti software”.

Per lo smartphone Redmi: “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

