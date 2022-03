Instagram diventa più inclusivo con questa nuova funzione

Instagram è diventato di colpo più inclusivo grazie all’ultima funzione introdotta: sono stati implementati i sottotitoli per i video presenti nel feed, vengono generati automaticamente e sono attivi per impostazione predefinita.

Questa nuova aggiunta si pone sulla scia delle ultime novità del popolare social network, dai chiacchierati Mi Piace alle Storie all’opzione Prenditi una pausa, passando per la rimozione di una funzione e l’abbandono di IGTV in favore dei Reels.

Instagram porta i sottotitoli nei video, finalmente

Instagram, questo va detto, arriva a questa novità con un enorme ritardo — basti pensare che TikTok offre la stessa funzione dal mese di aprile dello scorso anno — e lo stesso Head of Instagram Adam Mosseri non ne ha fatto mistero nel tweet di annuncio pubblicato ieri (“It’s a long time coming“), in ogni caso questo è indubbiamente un passo importante per rendere la piattaforma più adatta all’utilizzo anche delle persone sorde o con altri disturbi dell’udito.

Lo stesso tweet contiene la precedente immagine che mostra la nuova funzione all’opera e un chiarimento sul funzionamento dei sottotitoli: questi ultimi vengono generati automaticamente, pertanto i creator non devono fare nulla per rendere i propri video più fruibili da parte di tutti (in precedenza bisognava aggiungerli manualmente); inoltre, i sottotitoli sono attivi per tutti i creator per impostazione predefinita, ma non manca la possibilità di attivarli o disattivarli alla bisogna nelle Impostazioni dell’app alla sezione Account (la voce “Sottotitoli” è collocata subito sotto a “Lingua”).

Dal momento che per i sottotitoli Instagram farà affidamento all’AI, la qualità degli stessi migliorerà di pari passo con l’utilizzo della funzione da parte di un numero sempre maggiore di utenti e creator. Nei prossimi mesi verrà anche ampliato il novero delle lingue supportate, tra le quali è già presente l’italiano.

La versione più recente dell'app per Android è invece scaricabile cliccando sul badge sottostante.