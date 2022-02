Meta lancia oggi in Italia la nuova opzione per Instagram che ha lo scopo di ricordare all’utente di uscire dal social per un certo tempo.

La nuova funzionalità “Prenditi una pausa” ha avuto riscontri positivi nei paesi dove era già attiva, con oltre il 90% degli adolescenti che sono diventati più consapevoli del tempo trascorso nella piattaforma.

Ecco come abilitare l’opzione “Prenditi una pausa” in Instagram

Per abilitare l’opzione “Prenditi una pausa” è sufficiente andare in “Impostazioni”, poi su “Account” e infine ne “La tua attività” e selezionare la voce “Imposta promemoria pause” per programmare l’invio di una notifica non appena verrà raggiunto il tempo massimo di navigazione su Instagram senza uscire da social.

Instagram mostrerà comunque un avviso per invitare gli utenti a provare la nuova opzione di consapevolezza.

Il team di Instagram spiega che la funzionalità “Prenditi una pausa” rappresenta un ulteriore strumento che va ad aggiungersi a quelli già disponibili per la gestione del tempo trascorso sul social.

È infatti da tempo presente il “Promemoria giornaliero” che consente alle persone di impostare la quantità di tempo che vogliono trascorrere sulla piattaforma durante la giornata avvisandole quando hanno raggiunto il limite prestabilito, oltre alla possibilità di disattivare le notifiche per concentrarsi senza interruzioni su ciò che stanno facendo.

La nuova funzionalità è in rilascio a partire dal tardo pomeriggio. Per verificare se è disponibile per il vostro account basta aggiornare l’app Instagram.

