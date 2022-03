L’app IGTV indipendente è stata annunciata nel 2018 come piattaforma per i video verticali di lunga durata. Successivamente l’app Instagram ha iniziato a promuovere i contenuti di IGTV visualizzandoli nella pagina Esplora, con anteprime nelle storie e nel feed principale.

Nel 2020 Instagram ha rimosso il pulsante che portava al contenuto di IGTV nell’app principale, in quanto scarsamente utilizzato, e alla fine dell’anno scorso la società ha annunciato che IGTV sarebbe stata ribattezzata “Instagram TV”, ma oggi scopriamo che questo non accadrà.

Instagram sta per terminare l’app IGTV

Ieri Instagram ha annunciato che sta terminando l’app IGTV standalone nell’ottica di rendere i video più facili da scoprire e creare nell’app principale.

Il comunicato specifica che tutti i video nell’app principale avranno un visualizzatore a schermo intero e la possibilità di disattivare l’audio e che Instagram sta lavorando per organizzare al meglio i diversi tipi di video, che siano post o Reel.

Entro la fine dell’anno la società ha anche in programma di sperimentare una nuova esperienza pubblicitaria su Instagram che consentirà ai creatori di guadagnare entrate dagli annunci visualizzati sui loro Reel.

Instagram ha chiarito che intende ancora concentrarsi molto sui video per inseguire concorrenti come TikTok, e YouTube con l’obiettivo di diventare una piattaforma di intrattenimento generale e non più solo un social per le foto.

Non a caso Meta ha offerto ai creatori incentivi per pubblicare Reels e ha aggiunto nuove funzionalità video all’app principale di Instagram, molte delle quali ispirate da TikTok.

