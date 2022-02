Il team di sviluppatori di Instagram continua a lavorare al miglioramento di questo popolare social network, introducendo sempre nuove funzionalità e l’ultima della serie è stata annunciata nelle scorse ore, proprio in occasione di San Valentino.

La nuova funzionalità si chiama Private Story Likes ed è la soluzione studiata dal team di Instagram per consentire agli utenti di mettere il Mi piace ad una Storia senza la necessità di inviare un Messaggio Diretto al suo autore.

Ricordiamo, infatti, che fino a questo momento qualsiasi risposta inviata a qualcuno su una Storia (a prescindere dal fatto che fosse un’emoji o un messaggio completo) veniva mostrata come risposta nella sua casella di posta in arrivo. Ebbene, grazie a questa nuova funzionalità sarà possibile dimostrare il proprio apprezzamento senza intasare la casella di Messaggi Diretti dell’utente.

A spiegare il funzionamento di Private Story Likes è stato Adam Mosseri su Twitter:

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022