Huawei ha recitato un ruolo di primo piano nell’ambito del Mobile World Congress 2022 — non solo con tablet nuovi e particolari, ma anche con le nuove proposte per il mondo PC — e proprio da Barcellona, attraverso le parole del dirigente Guo Ping, ha manifestato tutta la propria volontà di non abbandonare il mercato globale, ma anzi di rilanciarsi a suon di investimenti importanti.

Insomma, se poco fa abbiamo visto quale dovrebbe essere il prossimo smartphone ad entrare nella lineup del produttore cinese, adesso veniamo alle parole di Ping, che riveste la carica di Huawei Rotating Chairman.

Huawei punta a rilanciarsi sul mercato globale

Durante il MWC 2022, Guo Ping ha parlato dei piani di Huawei per proseguire sulla strada della globalizzazione attraverso investimenti strategici in tecnologie di importanza pregnante. Attraverso questo programma, Huawei auspica di accrescere la propria competitività a medio e lungo termine e nel frattempo di rendere sostenibile lo sviluppo dell’industria ICT.

«Non ci ritireremo dal mercato globale. Per i clienti che ci sceglieranno, Huawei farà il massimo per aiutarli a raggiungere il successo nelle rispettive attività», ha assicurato il dirigente.

Gli investimenti avverranno di pari passo con la prosecuzione del lavoro su architettura e software. Il tutto, secondo Ping, si tradurrà in un progressivo e graduale miglioramento della competitività dei prodotti Huawei. Inoltre, con le risorse messe in campo — afferma Ping — altre società saranno in grado di avvicinarsi o addirittura di superare il limite di Shannon (teorema fondamentale della teoria dell’informazione, indica il “massimo tasso di trasferimento di dati che può fornire il canale per un dato livello di rapporto segnale/rumore, con un tasso di errore piccolo a piacere“).

Per quanto riguarda il software, Huawei, che per via del ban commerciale degli USA ha dovuto darsi da fare con HarmonyOS, AppGallery e tutto il resto (proprio di recente vi abbiamo parlato delle ultime novità importanti), sta costruendo un nuovo software AI-centrico e un nuovo concetto di ecosistema — al MWC 2022 si è insistito molto sul nuovo Super Device — per soddisfare la domanda in forte aumento di capacità computazionale causata dalla prorompente crescita dell’AI.

Secondo Huawei, la via da seguire è quella delle “Software-hardware synergies“.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Huawei P50 Pro