Huawei sta per ampliare la sua offerta con un nuovo smartphone di gamma media. Huawei Nova 9 SE sarà lanciato a breve anche in Europa e sarà il primo smartphone dell’azienda equipaggiato con un sensore principale da 108 MP.

Secondo Winfuture, oltre alla potente fotocamera Huawei Nova 9 SE offrirà un pannello LCD da 6,78 pollici con risoluzione 2388×1080 pixel perforato in alto al centro per alloggiare la fotocamera frontale da 16 MP.

Huawei Nova 9 SE sarà il primo smartphone dell’azienda con sensore principale da 108 MP

Il comparto fotografico posteriore di Huawei Nova 9 SE include anche un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e altre due fotocamere da 2 MP, presumibilmente utilizzate come sensori di profondità e/o scatti macro.

Secondo le informazioni finora disponibili questo imminente smartphone di Huawei adotterà il SoC Qualcomm Snapdragon 665 con la GPU Adreno 610 e quindi non potrà utilizzare le reti 5G come stabilito dall’embargo statunitense nei confronti del colosso cinese.

Huawei Nova 9 SE è dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per l’archiviazione che non può essere espansa tramite il classico slot per schede microSD. Altre specifiche includono NFC, un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e una batteria da 4000 mAh che supporta la ricarica rapida tramite la porta USB Type-C.

Sul fronte del software il dispositivo eseguirà l’interfaccia EMUI 12 basata su Android 11 e non includerà i servizi di Google per via delle sanzioni USA.

Attualmente non abbiamo ancora alcuna informazione in merito ai prezzi di Huawei Nova 9 SE in Europa, ma dovrebbero bastare circa 250-280 euro per acquistarlo.

