Parte oggi, 1 marzo 2022, e sarà attivo fino al 9 marzo 2022 il nuovo volantino della catena Mediaworld “La Tecnologia è Donna”. In promozione nel nuovo volantino ci sono tantissimi prodotti, dagli smartphone agli auricolari, dai notebook ai tablet, dalle tv agli elettrodomestici.

Per Mediaworld la Tecnologia è Donna!

Il nuovo volantino sottolinea la volontà di Mediaworld nel contribuire a cambiare il punto di vista riguardo al binomio donne e tecnologia, spesso stereotipato: la catena tedesca capovolge la M facendola diventare una W, la W di Woman, per promuovere il progetto Tech is Woman:

“Tech is Woman è un progetto che nasce per ridurre il cosiddetto “gender gap” e sostenere le giovani donne nel raggiungere la piena parità nella carriera professionale, combattendo in particolare gli stereotipi e i pregiudizi che frenano l’accesso delle donne agli studi scientifici. Attraverso le testimonianze di 5 donne che hanno dimostrato di aver raggiunto il successo nel mondo hi-tech, tendenzialmente “dominato” dagli uomini, con l’iniziativa Tech is Woman incoraggiamo le giovani donne a iscriversi a una serie di corsi STEM per poter familiarizzare e approfondire argomenti che, a torto, molto spesso vengono ritenuti non adatti a un pubblico femminile.”

Le migliori offerte Mediaworld del nuovo volantino



Nel resto dell’articolo, vi aiuteremo quindi a districarvi nella giungla di prodotti in offerta presenti nel nuovo volantino Mediaworld, proponendovi una selezione dei prodotti più interessanti, divisi per categoria ed elencati in ordine decrescente di prezzo.

Prima di cominciare, vi ricordiamo che, per acquisti a partire da 199€, da Mediaworld è sempre possibile ricorrere al finanziamento a tasso zero in 20 rate (TAN FISSO 0% – TAEG 0%). Inoltre, è utile segnalare che le offerte da noi riportate e, più in generale, tutte quelle presenti in volantino, saranno valide entro il 9 marzo 2022, fino ad esaurimento scorte.

Smartphone in offerta – Tech is Woman

Concludiamo la carrellata delle offerte riguardanti gli smartphone con due offerte “bonus” riguardanti due modelli di iPhone:

Offerte su Computer e Smart Home – Tech is Woman

Altre offerte – Tech is Woman

Questi prodotti costituivano solo una minima parte di tutti quelli presenti tra le offerte Mediaworld del nuovo volantino.

