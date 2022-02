L’offerta di Iliad per la fibra a 5 Gbps ha dato una decisa scossa al mercato delle offerte telefoniche e di internet fisse e la prima azienda a raccogliere il guanto di sfida sembra possa essere Vodafone, che nelle vesti di ho. Mobile dovrebbe attuare una controffensiva alla strategia aggressiva di Iliad. Nonostante le notizie delle ultime ore che raccontano di una consistente offerta di Iliad per acquisire Vodafone Italia, le due aziende per ora rimangono rivali sul mercato e sono pronte a sfidarsi a colpi di offerte vantaggiose per gli utenti.

A questo scenario abbiamo già assistito quando Iliad entrò prepotentemente nel mercato delle offerte per la telefonia mobile, spaccando un mercato che fino a quel momento non aveva subito grossi scossoni grazie all’egemonia di Vodafone, TIM e WINDTRE. Il nuovo arrivato però ha imposto uno standard qualitativo alto a prezzi decisamente concorrenziali, forte di un supporto notevole fornito dalla sua controparte francese.

Grazie a una politica di trasparenza, secondo quanto sostenuto dall’AD di Iliad Benedetto Levi, l’operatore è riuscito a ritagliarsi una fetta di utenti sempre più consistente, spingendo la concorrenza a puntare sulla creazione di operatori MVNO che potessero competere a livello di prezzi e giga internet offerti. La stessa cosa sembra stia avvenendo in queste ore, con i colossi della telefonia fissa che fanno giocare la partita ai propri operatori virtuali, così da contrastare la recente offerta di Iliad.

ho. Mobile infatti potrebbe offrire a chi è già cliente un abbonamento internet tramite fibra al costo di 15,99 euro mensili a differenza dei 23,99 euro con cui l’offerta sarebbe lanciata per chi non è abbonato alla controparte mobile. Alcuni rumor avevano previsto che la prima a fare un passo in questo senso sarebbe stata Kena Mobile, controllata di TIM ma nelle ultime ore ho. Mobile sembra averla sorpassata e si appresta ad essere il primo sfidante. Sicuramente nelle prossime settimane e mesi il mercato della fibra internet cambierà profondamente, con gli operatori che presumibilmente si rincorreranno per offrire prezzi più bassi, tutto a vantaggio dei consumatori che ne trarranno beneficio.