Negli ultimi mesi, Google ha portato i dettami del Material You in molte delle sue applicazioni, iniziando a introdurli anche nella propria app per effettuare chiamate. Adesso sembra che Google sia al lavoro su un rinnovamento grafico del tastierino numerico di Google Telefono.

Negli ultimi anni l’applicazione Google Telefono si è profondamente rinnovata, passando dall’essere un’applicazione abbastanza semplice ad essere una delle applicazioni per effettuare chiamate più completa presente in tutto il panorama Android, dotata, tra le altre cose, di un utilissimo sistema di identificazione dell’ID chiamante e di un filtro anti-spam per evitare le chiamate indesiderate.

Nuova grafica per il tastierino numerico di Google Telefono

In ottica del processo di completamento del passaggio al Material You, Google sta lavorando sul rinnovamento grafico del tastierino numerico nella propria app Google Telefono.

La rinnovata interfaccia grafica per il tastierino numerico di Google Telefono va innanzitutto ad aumentare le dimensioni della tastiera, racchiudendo i tasti numerici all’interno di ovali (come già visto nella Calcolatrice Google o nella schermata di blocco di Android 12).

Quando i tasti vengono premuti, restituiscono un piacevole feedback visivo, con un effetto ondulato che si espande verso l’esterno dal punto dove viene premuto.

La galleria qui sopra mette a confronto la vecchia e la nuova interfaccia.

Quando arriva la nuova grafica del dialer di Google Telefono?

Questa novità grafica non sembra ancora disponibile su larga scala: sembra, infatti, che abbia raggiunto solo un ristretto numero di beta tester.

Per provare a ricevere questa novità, basta iscriversi al programma beta dell’app Google Telefono tramite il Play Store o scaricando l’apposito APK tramite il portale APKMirror.

La versione stabile di Google Telefono, invece, è scaricabile gratuitamente attraverso il Google Play Store (badge sottostante) da tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android compatibile, qualora l’app non risultasse già integrata come app di sistema. Anche in questo caso, è possibile scaricare e installare manualmente l’APK dell’ultima versione attraverso il portale APKMirror.

In attesa dell’arrivo su larga scala del nuovo design del tastierino numerico, noi continueremo ad aggiornarvi sulle eventuali novità di Google Telefono.

Potrebbe interessarti anche: Google Telefono per tutti? Ecco come installarlo nel vostro smartphone