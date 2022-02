Vodafone, l’operatore rosso, ha aggiornato nella giornata di oggi, 24 febbraio 2022, il proprio listino “Telefono Facile” per l’acquisto in 24 rate di uno smartphone, valido nei negozi aderenti, aggiungendo nuovi smartphone tra quelli acquistabili a rate tramite l’operatore stesso.

Sono quattro i nuovi smartphone acquistabili a rate con Vodafone

I quattro nuovi smartphone acquistabili da oggi a rate con Vodafone sono il Redmi Note 11 (acquistabile a partire da 3.99€ al mese) i Samsung Galaxy Z Flip3 5G (nella variante da 128 GB) e Galaxy A03, e il Motorola Edge 20.

Di seguito riporteremo alcuni esempi del prezzo di ognuno dei quattro smartphone, a seconda dell’offerta alla quale sarà abbinato l’acquisto a rate del dispositivo. Tali prezzi sono da ritenersi validi presso alcuni negozi aderenti (dal momento che in altri punti vendita potrebbero essere diversi).

Redmi Note 11

Se abbinato con l’offerta: Infinito Black Edition Anticipo di 9.99€ 24 rate mensili da 3.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 100€

Se abbinato con l’offerta: Infinito Anticipo di 9.99€ 24 rate mensili da 4.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 100€

Se abbinato con l’offerta: 100GB Red Max Anticipo di 9.99€ 24 rate mensili da 5.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 60€

Se abbinato con le offerte: Vodafone 50GB Red Pro , Shake , Fun , Vodafone Facile , Junior , Family+ New e Vodafone Family Plan Anticipo di 9.99€ 24 rate mensili da 6.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 60€

, , , , , e Se abbinato con le offerte: C’All , Vodafone Special e altri già clienti con ricaricabile Anticipo di 9.99€ 24 rate mensili da 7.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 50€

, e altri già

Ricordiamo che al momento della stesura dell’articolo (e fino al 14 Marzo), è disponibile una promozione legata all’acquisto di un Redmi Note 11: basterà registrare lo smartphone (qua la pagina ufficiale della promozione) entro il 28 marzo 2022 per ottenere in regalo le cuffie true wireless Redmi Buds 3 (dal valore commerciale di 49,99 euro).

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Offerta: Infinito Black Edition Anticipo di 0€ 24 rate mensili da 14.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 700€

Offerta: Infinito Anticipo di 0€ 24 rate mensili da 14.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 700€

Offerta: 100GB Red Max Anticipo di 69.99€ 24 rate mensili da 15.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 600€

Offerte: Vodafone 50GB Red Pro , Shake , Fun , Vodafone Facile , Junior , Family+ New e Vodafone Family Plan Anticipo di 69.99€ 24 rate mensili da 15.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 600€

, , , , , e Offerte: C’All , Vodafone Special e altri già clienti con ricaricabile Anticipo di 69.99€ 24 rate mensili da 17.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 500€

, e altri già

Samsung Galaxy A03

Offerta: Infinito Black Edition Anticipo di 0€ 24 rate mensili da 2.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 60€

Offerta: Infinito Anticipo di 0€ 24 rate mensili da 3.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 60€

Offerta: 100GB Red Max Anticipo di 9.99€ 24 rate mensili da 4.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 0€

Offerte: Vodafone 50GB Red Pro , Shake , Fun , Vodafone Facile , Junior , Family+ New e Vodafone Family Plan Anticipo di 9.99€ 24 rate mensili da 5.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 0€

, , , , , e Offerte: C’All , Vodafone Special e altri già clienti con ricaricabile Anticipo di 9.99€ 24 rate mensili da 5.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 0€

, e altri già

Motorola Edge 20

Offerta: Infinito Black Edition Anticipo di 0€ 24 rate mensili da 9.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 300€

Offerta: Infinito Anticipo di 0€ 24 rate mensili da 10.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 300€

Offerta: 100GB Red Max Anticipo di 49.99€ 24 rate mensili da 11.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 200€

Offerte: Vodafone 50GB Red Pro , Shake , Fun , Vodafone Facile , Junior , Family+ New e Vodafone Family Plan Anticipo di 49.99€ 24 rate mensili da 12.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 200€

, , , , , e Offerte: C’All , Vodafone Specia l e altri già clienti con ricaricabile Anticipo di 49.99€ 24 rate mensili da 13.99€ ciascuna Corrispettivo di recesso pari a 150€

, l e altri già

Altre info sull’acquisto a rate con Vodafone

Generalmente, l’acquisto a rate con Vodafone richiede il pagamento di un anticipo, di 24 rate mensili e di un eventuale corrispettivo di recesso anticipato (che si va riducendo man mano che ci si avvicina al termine della rateizzazione).

Per tutti questi smartphone, ma solitamente per qualsiasi smartphone preso a rate, Vodafone richiede ai nuovi clienti anche un costo pari a 9.99€ per l’attivazione della rateizzazione.

Concludiamo infine, sottolineando che tutti i prezzi che abbiamo riportato in precedenza per i nuovi smartphone acquistabili a rate con Vodafone si riferiscono al costo mensile del solo smartphone, al quale poi dovrà essere aggiunto il costo mensile della propria offerta Vodafone.

