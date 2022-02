Google Chrome — che, in maniera tutt’altro che inattesa, si è confermato ancora una volta come il dominatore del mercato dei browser — si appresta a tagliare lo storico traguardo della versione numero 100 anche con l’applicazione stabile per dispositivi Android e adesso Big G ha fatto sapere che quell’aggiornamento sarà caratterizzato anche dalla definitiva rimozione della Modalità Lite.

Il browser di Google ha già fatto 100 da circa un mese nel canale Canary e, se per le tappe più significative della storia di Chrome vi rimandiamo al nostro precedente articolo, adesso per l’app stabile è in corso il conto alla rovescia.

Di Google Chrome versione 100 sappiamo già che l’arrivo è fissato per il mese di marzo 2022 e che porterà con sé una nuova icona dedicata per ogni sistema operativo (sia mobile che desktop), ma oggi apprendiamo ufficialmente della rimozione di una funzione.

29 marzo 2022, con l’aggiornamento di Chrome M100 nel canale stabile, la Modalità Lite (la vecchia modalità Risparmio dati verrà eliminata. Alla base della scelta si pongono una serie di considerazioni che riassumibili così: il team di Mountain View non la ritiene più necessaria allo stato attuale. Craig , Chrome Support Manager, ha infatti pubblicato un breve post nella pagina di supporto ufficiale in cui annuncia che in data, con l’aggiornamento dinel canale stabile,(la vecchia modalità Risparmio dati così rinominata qualche anno fa . Alla base della scelta si pongono una serie di considerazioni che riassumibili così: il team di Mountain View non la ritiene più necessaria allo stato attuale. Ecco il testo completo del post pubblicato: «Il 29 marzo 2022, con il rilascio di Chrome M100 nel canale stabile, rimuoveremo la Modalità Lite, una funzione di Chrome per Android che avevamo introdotto nel 2014 come Chrome Risparmio dati per aiutare le persone a consumare meno dati sui propri smartphone e a caricare più rapidamente le pagine web. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla diminuzione del costo dei dati mobili in molti Paesi e abbiamo introdotto numerosi miglioramenti in Chrome per ridurre ulteriormente il consumo di dati e migliorare il caricamento delle pagine web. Sebbene la Modalità Lite sparirà, rimaniamo impegnati a garantire che Chrome possa offrire un’esperienza di caricamento veloce delle pagine web su dispositivi mobile». Il messaggio si conclude con un invito agli utenti ad inviare i propri feedback

La versione più recente di Google Chrome per Android è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

