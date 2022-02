La nuova classifica dei browser più diffusi per smartphone e dispositivi mobili non sorprende poi molto, quantomeno guardando al primo posto dove chi domina è come sempre Google Chrome. Più indietro la lotta è un po’ più serrata fra Safari e Samsung Internet Browser ma è facile intuire vincitori e vinti, sia a livello globale, che italiano. Ecco tutto.

La classifica dei browser più diffusi in Italia e nel mondo

Dopo aver visto la situazione relativa ai browser desktop, è tempo di soffermarci sulla classifica dei browser più diffusi per smartphone e dispositivi mobili. I dati provengono da StatCounter GlobalStats, ente che ha preso in considerazione l’intervallo di tempo fra gennaio 2021 e gennaio 2022.

Il mercato globale del settore mobile parla chiaro: è Google Chrome a guidare la classifica con il 62,06% di share seguito a grande distanza da Safari che, col 26,71%, si assicura il secondo posto. Chiude il podio Samsung Internet Browser, con un 5,26% di quota, sostanzialmente stabile nel corso dei mesi, seguito da Opera e da UC Browser, quasi a pari merito: 1,89% e 1,57% rispettivamente.

Restringendo le analisi al solo mercato italiano, la situazione cambia ma solo in parte. Chi domina è sempre Google Chrome con un 63,65% della quota totale. Al secondo posto c’è Safari con il 27,14%, seguito da Samsung Internet Browser col 7,22%. Chiudono sostanzialmente con la medesima fetta, inferiore all’1%, Firefox, Opera e UC Browser: 0,57%, 0,47% e 0,27% rispettivamente.

Al di là di deboli e preferenze questo è quanto rilevato dall’ente succitato, che ha confermato ancora una volta un dominio che pare come al solito incontrastato.

