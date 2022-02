Google aggiorna l’icona di Chrome: ogni OS ne avrà una nuova dedicata

A otto anni dall’ultima volta, Google torna ad aggiornare l’icona del browser Chrome perseguendo una duplice finalità: renderla più in linea con la moderna espressione del brand e creare una versione del logo ottimizzata per ciascun sistema operativo (mobile e desktop).

A presentare questi cambiamenti e illustrare il percorso seguito dal team di Big G per giungere al risultato finale è stato direttamente Elvin Hu: il designer di Google Chrome ha preso la parola su Twitter per spiegare tappe e dettagli di questo rinnovamento che, per sua stessa ammissione, giungerà a completamento nel mese di marzo, in corrispondenza con il rilascio della versione numero 100 di Chrome (ovviamente nel canale stabile, visto che Canary ha già tagliato il traguardo).

Come sottolineato dal designer, l’ultimo aggiornamento dell’icona di Chrome risaliva al 2014. La prima apparizione della nuova versione è già avvenuta con la più recente release di Google Chrome Canary e ben presto sarà disponibile per tutti.

La seguente immagine riassume tutte le evoluzioni dell’icona del browser di Google ed è impossibile non soffermarsi un attimo sul passaggio dal primo logo tridimensionale del 2008 a quello “appiattito” del 2011. Soli tre anni più tardi Big G aveva continuato nella stessa direzione modernizzando ulteriormente l’aspetto del logo e adesso, nel 2022, abbiamo sotto gli occhi il completamento di quel percorso.

Elvin spiega come Google abbia deciso di semplificare l’icona principale del brand andando a rimuovere le ombre, a rifinire meglio tutte le proporzioni e ad utilizzare dei colori più brillanti. Questi ritocchi sono finalizzati ad un allineare l’icona alla “più moderna espressione del brand di Google“.

Il designer prosegue svelando un piccolo aneddoto: il team di Mountain View ha scoperto che posizionare delle sfumature di verde e di rosso l’una accanto all’altra creava una “sgradevole vibrazione di colore“, per questo motivo, per mitigare tale effetto, è stato deciso di introdurre un gradiente molto lieve nell’icona principale.

La parte nettamente più interessante di questo aggiornamento del logo di Google Chrome è però un’altra: il designer ha parla della creazione di personalizzazioni specifiche per ciascun sistema operativo. Attraverso questa operazione, Big G punta non soltanto a rendere Chrome sempre riconoscibile, ma anche ad integrare meglio l’icona con i canoni stilistici di ogni OS. In primis, viene portato l’esempio delle modifiche apportate — maggior uso del gradiente di colore — per adattare l’icona di Chrome a Windows 10 e Windows 11.

Si passa poi a Chrome OS, dove colori più brillanti e senza sfumature sono certamente più in linea con le altre icone di sistema.

Nel caso di macOS, il team di Google Chrome ha scelto un design 3D, aggiungendo inoltre dei nastri colorati identificativi per le versioni Beta e Dev. Questi nastri contengono molti più dettagli nel caso di icone di dimensioni maggiori, ma si trasformano in più semplici badge con le iniziali “B” (Beta) e “D” (Dev) a dimensioni inferiori, così da rimanere più leggibili e facili da distinguere.

Per quanto riguarda iOS, la casa di Mountain View ha deciso di spingersi oltre in fatto di personalizzazione: per la versione Beta dell’applicazione arriva un’icona completamente nuova in stile blueprint, che strizza l’occhio alle app di Apple dedicate agli sviluppatori; l’icona dell’applicazione stabile viene rivisitata con nuove proporzioni sul tile.

Elvin risponde in anticipo anche alle possibili obiezioni sulla futulità di tutto questo impegno: l’esperienza d’uso di Google Chrome viene adattata a tutti gli OS su cui è presente — vengono portati gli esempi di Native Window Occlusion su Windows, del supporto fin dal primo giorno per i processori M1 di Apple, dei Widget di iOS e Android e del Material You di quest’ultimo —, per questo motivo adattare anche il logo costituisce espressione di coerenza e cura dei dettagli.

Il designer conferma anche che altre soluzioni sono state prese in considerazione, ma poi scartate perché avrebbero reso l’icona meno riconoscibile.

Guardando al futuro, il designer ha già annunciato che nei prossimi mesi la nuova icona di Chrome inizierà a comparire in-app, sul web e non solo.

La nuova icona di Google Chrome, come detto, non è ancora presente nella versione stabile dell’app, tuttavia potete provare a scaricare quella Canary tramite il seguente badge.