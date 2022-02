Nokia è nota soprattutto per i suoi smartphone, ma nella sua lineup annovera anche smart TV e set-top-box e infatti StreamView — licenziatario del marchio per queste categorie di prodotti — ha appena annunciato un’iniziativa promozionale attiva su Amazon e valida soltanto per la giornata di oggi, 22 febbraio 2022.

In questa promozione c’è un numero ricorrente: su tutte le smart TV e i set-top-box Nokia viene infatti applicato uno sconto del 22%, grazie al quale è possibile ottenere delle offerte molto interessanti.

Come viene spiegato nel banner della promozione del 22%, la stessa “ha inizio alla mezzanotte (CET) del 22 febbraio e si conclude alle 23.59 (CET) del 22 febbraio. Gli sconti sono validi in tutti i Paesi disponibili in Amazon Marketplace“. In particolare, i prodotti sui quali è possibile approfittarne sono i seguenti:

Tutti i Nokia Smart TV, 24 – 75 pollici

Tutti i Nokia QLED Smart TV, 43 – 70 pollici

Nokia Streaming Box 8000

Ricevitori terrestri e satellitari Nokia

Va ricordato che tutti gli smart TV Nokia e il Nokia Streaming Box fanno uso del sistema operativo Android TV, offrendo dunque accesso allo sterminato parco app del Google Play Store, così come alla funzione Google Chromecast e ai principali servizi di streaming Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube.

Fatta questa premessa, vediamo subito quali prodotti è possibile acquistare in sconto su Amazon — venduti e spediti da Amazon con Prime — solo per oggi (ecco la pagina della promozione):

