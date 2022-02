Arriva Kena 7,99 Special con 130 GB a 7,99 euro: come e chi può attivarla subito

Nella giornata di oggi, 22 febbraio 2022, Kena – apprezzato operatore virtuale di casa TIM – ha aggiornato il proprio listino di offerte introducendo la nuova Kena 7,99 Special, una operator attack che mette nel mirino Iliad e PosteMobile in modo particolare.

L’offerta, infatti, è attivabile portando il proprio numero in Kena da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Ho, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

Come attivare Kena 7,99 Special: info e costi

La nuova offerta Kena 7,99 Special è di tipo operator attack: infatti, come si legge sul sito di Kena, è disponibile all’attivazione soltanto per i clienti in arrivo da Iliad, PosteMobile e dagli altri operatori virtuali sopraccitati che facciano contestuale richiesta di portabilità del numero.

Per quanto riguarda contenuti e condizioni economiche dell’offerta, Kena 7,99 Special mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 GB di traffico dati 4G (con la velocità limitata a 30 Mbps), di cui 5,5 GB in 3G sfruttabili mensilmente anche in Roaming UE. Il tutto viene offerto al costo mensile di 7,99 euro.

Per l’offerta in questione, Kena ha deciso di azzerare in promozione sia il costo di attivazione che quello per la nuova SIM (con consegna a domicilio). L’attivazione si può effettuare direttamente online, dall’applicazione Kena, presso i negozi autorizzati oppure chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181.

Attiva Kena 7,99 Special direttamente online sul sito