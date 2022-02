Sebbene la gamma Pixel 6 abbia ricevuto ottime recensioni, le ultime ammiraglie di Google sono state interessate da non poche seccature, come le scarse prestazioni dello scanner di impronte digitali e le problematiche relative alla connettività di rete o alla funzionalità Magic Eraser.

Sebbene Google abbia risolto alcuni di questi problemi tramite aggiornamenti software, la società deve ancora risolvere un bug con l’app fotocamera predefinita su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro che rende i dispositivi inutilizzabili, come riportato da alcuni utenti sul sito Web di supporto di Google e su Reddit.

Stufo del problema, Cameron Kaiser ha rilasciato una versione modificata dell’app Open Camera che offre un’alternativa quanto meno funzionante agli utenti di Pixel 6 Pro.

L’app Open Camera modificata è un’alternativa alla fotocamera di Pixel 6 Pro

Dal momento che Open Camera non supporta la fotocamera ultra-wide di Pixel 6 Pro e offre un controllo dello zoom complicato, l’app modificata aggiunge un pulsante sullo schermo che rende lo zoom un po’ più facile da controllare.

Il fatto che l’app non includa ancora il supporto per la fotocamera ultra-wide è sicuramente meno frustrante rispetto a utilizzare la fotocamera di serie che costringe l’utente a riavviare il proprio dispositivo quando si blocca in modo anomalo.

L’app Open Camera modificata funziona solo su Google Pixel 6 Pro e non su Pixel 6 ed è disponibile su GitHub. Pur non offrendo tutte le funzionalità dell’app preinstallata, perlomeno funziona.

