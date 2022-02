Tra gli smartphone in arrivo sul mercato più interessanti vi sono anche Xiaomi 12 Ultra e Motorola Edge 30 Pro 5G, entrambi al centro di alcune anticipazioni nelle scorse ore.

Xiaomi 12 Ultra appare su IMEI Database

Iniziando da Xiaomi 12 Ultra, lo smartphone è apparso su IMEI Database con il numero modello 2206122SC e ciò suggerisce che sul mercato arriverà con il codice L2S (ricordiamo che L2 è quello che viene usato per Xiaomi 12 Pro).

Per quanto riguarda la sua possibile dotazione tecnica, al momento non vi sono informazioni certe ma è probabile che sarà molto simile a quella di Xiaomi 12 Pro, almeno sulla base di quanto il colosso cinese ha deciso di fare con la precedente generazione della sua serie di smartphone di punta.

Per il suo lancio ufficiale, infine, probabilmente ci sarà da attendere fino a luglio o agosto. Staremo a vedere.

La presunta scheda tecnica di Motorola Moto Edge 30 Pro 5G

In attesa della presentazione ufficiale di Motorola Moto Edge 30 Pro 5G, in programma per giovedì 24 febbraio 2022, in Rete si susseguono le indiscrezioni che provano ad anticiparci le principali caratteristiche dello smartphone.

Stando alle ultime, questa dovrebbe essere la sua scheda tecnica:

display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, supporto HDR10+, refresh rate a 144 Hz e protezione Gorilla Glass 5

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 GB di RAM LPDDR5

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario OmniVision OV50A40 da 50 megapixel, accompagnato da un altro sensore da 50 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità)

fotocamera frontale da 60 megapixel

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale

connettività 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 68 W via cavo)

Android 12 con interfaccia MyUI

Per quanto riguarda l’aspetto software, lo smartphone dovrebbe essere lanciato con la promessa di 2 anni di aggiornamenti garantiti e ciò significa che dovrebbe ricevere sia Android 13 che Android 14.

Restiamo in attesa di scoprire quando Motorola Moto Edge 30 Pro 5G arriverà in Europa e a quale prezzo: in India lo smartphone dovrebbe essere proposto in una fascia di prezzo compresa tra 45.000 rupie (pari a circa 530 euro) e 50.000 rupie (pari a circa 590 euro).