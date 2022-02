Ancora poche ore per acquistare Redmi Note 11 e Redmi Note 11S al prezzo speciale di lancio. I due smartphone sono infatti disponibili sia su mi.com sia su Amazon a una cifra scontata fino alle 13:00 di domani, 20 febbraio 2022, salvo esaurimento scorte.

Redmi Note 11 e Redmi Note 11S a un super prezzo di lancio per poche ore

Redmi Note 11 e Redmi Note 11S sono stati lanciati sul mercato italiano solo un paio di giorni fa, il 17 febbraio, in compagnia di Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G. Gli smartphone condividono alcune caratteristiche, come la generosa batteria da 5000 mAh, alcuni tagli di memoria e il display, un pannello Full-HD+ da 6,43 pollici con refresh rate fino a 90 Hz.

Si distinguono principalmente per il SoC, un Qualcomm Snapdragon 680 per Redmi Note 11 e un Mediatek Helio G96 per il secondo, e per il comparto fotografico: i sensori posteriori sono sempre quattro, ma il primo offre un sensore principale da 50 MP, il secondo uno da 108 MP.

I prezzi consigliati partono da 229,90 euro per Redmi Note 11 (4-64 GB) o da 279,90 euro per Redmi Note 11S (6-64 GB), ma fino alle 13:00 del 20 febbraio è possibile portarseli a casa con sconti importanti: Redmi Note 11 parte da 159,90 euro (179,90 euro su Amazon), mentre Redmi Note 11S da 249,90 euro.

I prezzi speciali di lancio sono dunque disponibili sia sul sito ufficiale mi.com sia su Amazon, anche se sul primo sono applicabili 20 euro di ribassi aggiuntivi su Redmi Note 11. È possibile approfittarne seguendo i link qui in basso:

