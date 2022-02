Il successore di POCO F3 GT, una versione rinominata di Redmi K40 Gaming destinata al mercato indiano, verrà lanciato in India nella prima metà del 2022, probabilmente come POCO F4 GT.

Oggi è stata individuata una nuova prova che POCO F4 GT sarà effettivamente una versione ribattezzata dello smartphone Redmi K50 Gaming, ufficializzato un paio di giorni fa con una variante Mercedes F1.

L’indizio è stato trovato da Xioamiui nel codice Mi e suggerisce che Redmi K50 Gaming verrà lanciato come POCO F4 GT in India e nei mercati globali.

POCO dovrebbe lanciare anche altri smartphone in India e in altri mercati nella prima metà del 2022, come la serie POCO X4 e POCO C4.

Specifiche principali di Redmi K50 Gaming

Ricordiamo brevemente che Redmi K50 Gaming offre un display OLED FHD+ 120 Hz da 6,67 pollici e impiega il chip Snapdragon 8 Gen 1 affiancato a RAM LPDDR5 e memoria UFS 3.1 ed è alimentato da una batteria da 4.700 mAh che supporta una ricarica rapida da 120 W.

Redmi K50 Gaming è dotato di una fotocamera frontale Sony IMX596 da 20 MP e di una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 64 MP (Sony IMX686), un obiettivo ultrawide da 13 MP e una fotocamera macro da 2 MP, inoltre lo smartphone da gioco viene fornito con due grilletti dorsali, Android 12 e MIUI 13.

Il capo di POCO India Anuj Sharma ha confermato che F4 GT avrà un prezzo inferiore a 50.000 rupie, quindi meno di 600 euro, pertanto potrebbe debuttare come lo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1 meno costoso in India e nei mercati globali.

