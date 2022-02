L’ecosistema di Samsung è estremamente vasto e diversificato e, accanto a smartphone, tablet, wearable, notebook e smart TV, comprende anche elettrodomestici di qualità ed è proprio qui che entrano in gioco due nuove promozioni: con l’acquisto di due frigoriferi Samsung è possibile ottenere in regalo l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G (ecco la nostra recensione) e il tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

Promozione Samsung Galaxy A52s 5G (Unieuro)

La prima delle due iniziative promozionali di Samsung si svolge con la preziosa collaborazione di Unieuro. Come si vede dal banner riportato, il titolo scelto recita “L’eccellenza del freddo ti regala Galaxy A52s – Acquista un frigorifero Samsung Air Space Side by Side in promozione e ricevi lo smartphone Galaxy A52s 5G“.

Il premio è di quelli ghiotti (presenta un valore commerciale di 469,90 euro), d’altronde la bontà di Samsung Galaxy A52s 5G è emersa chiaramente anche dai confronti nella fascia dei 300 euro e con Galaxy S21 FE e Galaxy S20 FE, che lo hanno visto uscire sempre a testa alta.

Le informazioni essenziali da conoscere per partecipare a questa promozione sono poche e semplici, bastano infatti questi passaggi:

Acquistare un frigorifero Side by Side RS68A854CSL/EF in promozione dal 14 al 28 febbraio 2022

in promozione dal 14 al 28 febbraio 2022 Registrarlo su Samsung Members entro il 31 marzo 2022

Aspettare l’arrivo dello smartphone in regalo all’indirizzo indicato (“la consegna del Premio avverrà gratuitamente entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’E-mail di validazione presso l’indirizzo indicato sul form di registrazione. Operazione a premio NON cumulabile con altre iniziative promozionali promosse sullo stesso Prodotto Promozionato da Samsung Electronics Italia S.p.A. durante il periodo di svolgimento della presente Operazione. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni“).

Detto del periodo di attività della promozione, è bene sottolineare ancora una volta che saranno compatibili con essa solo ed esclusivamente i frigoriferi Side by Side RS68A854CSL/EF di Samsung acquistati presso i punti vendita ad insegna “UNIEURO” ubicati all’interno del territorio italiano (sono pertanto esclusi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo alla presente Operazione, oppure presso l’e-store www.unieuro.it.

Se non avete un punto vendita Unieuro nelle vicinanze, oppure semplicemente preferite acquistare comodamente online e prendere parte alla promozione, ecco il frigorifero in promozione:

Acquista Samsung RS68A854CSL frigorifero side-by-side a 1.799 euro su unieuro.it

Il regolamento completo dell’iniziativa e il form per partecipare alla promozione sono disponibili al link sottostante:

L’eccellenza del freddo ti regala Galaxy A52s

Promozione Samsung Galaxy Tab A7 Lite (Euronics DIMO)

La seconda promozione targata Samsung coinvolge il tablet economico Samsung Galaxy Tab A7 Lite e si svolge con la collaborazione di Euronics DIMO. Lo slogan scelto in questo caso è: “Scegli F1RST, per te Galaxy Tab A7 Lite“, mentre il succo dell’iniziativa è così riassunto: “Acquista F1RST, il primo frigorifero Total No Frost da incasso, e ricevi Galaxy Tab A7 Lite“.

Prendere parte alla promozione è molto semplice, i passaggi necessari sono i seguenti:

Acquistare un frigorifero da incasso F1RST modello BRB26600FWW in promozione dal 10 al 17 febbraio 2022 .

in promozione . Registrarlo su Samsung Members entro il 17 marzo 2022 .

. Attendere la consegna del premio del valore commerciale di 169,90 euro direttamente all’indirizzo indicato (“la consegna del Premio avverrà gratuitamente entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’E-mail di validazione presso l’indirizzo indicato sul form di registrazione“).

Gli acquisti compatibili con la promozione sono esclusivamente quelli effettuati “presso i punti vendita ad insegna “EURONICS DIMO” ubicati all’interno del territorio italiano (sono pertanto esclusi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo alla presente Operazione, oppure presso l’e-store www.dimostore.it“.

Il regolamento completo dell’iniziativa e il form per partecipare alla promozione sono disponibili al link sottostante:

Scegli F1RST, per te Galaxy Tab A7 Lite

Potrebbe interessarti anche: Ecco tutte le promozioni lancio dei Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy Tab S8