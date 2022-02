Lo sviluppo di Android 12L è praticamente terminato, adesso bisogna soltanto attenderne il rilascio in versione stabile, che partirà naturalmente dai Google Pixel, per i quali potrebbe coincidere molto semplicemente con il feature drop di marzo.

Non è ancora chiaro se il roll out avverrà nella prima o nella seconda settimana del prossimo mese, visto che la timeline ufficiale di Google si ferma alla terza beta, ovvero quella rilasciata il 9 febbraio scorso.

Android 12L è Android 12.1 per i Google Pixel, ma non ufficialmente

Prima ancora dell’annuncio ufficiale di questa versione intermedia da parte di Google, con tanto di scelta del nome Android 12L, erano già emerse anticipazioni di tutte le principali novità poi confermate e, in quella sede, era stata persino ipotizzata denominazione Android 12.1. Sarebbe stato il ritorno a quelle versioni puntate intermedie che Big G non ha più usato sin dai tempi di Android 8 Oreo.

Alla fine così non è stato, perlomeno ufficialmente: come è stato fatto notare su Twitter da Alex Dobie di Android Central, infatti, le novità per gli smartphone non sono particolarmente numerose, comprendendo giusto nuove API e qualche miglioramento specifico per i Pixel. Insomma, quello che per gli smartphone Made by Google si tradurrà in un semplice feature drop non è altro che un Android 12.1 mascherato.

Come abbiamo avuto modo di notare sin dalla prima beta (ecco la nostra prova video), le novità più importanti di Android 12L sono rivolte ai tablet e agli smartphone pieghevoli, per i quali viene introdotto un multitasking potenziato. I cambiamenti più importanti, comunque, diventeranno parte integrante del sistema operativo Android, tant’è che li abbiamo ritrovati anche nella prima Developer Preview di Android 13.

Potrebbe interessarti anche: Abbiamo provato Android 13 Developer Preview 1: ecco tutte le novità da conoscere