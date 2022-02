Nel futuro di Samsung ci saranno nuovi form factor, ma nessun nuovo Note

Samsung ha da poco presentato i suoi nuovi smartphone di riferimento Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, con quest’ultimo che raccoglie la pesante eredità della serie Note con la sua S Pen incorporata, tanto che in tanti l’hanno già ribattezzato Note 22 Ultra o S22 Note.

L’ultimo smartphone dell’iconica serie Note risale al 2020 (Samsung Galaxy Note 20 Ultra), dopodiché altri smartphone e tablet del brand si sono appropriati della S Pen — persino il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3 5G, di cui trovate a questo link la nostra recensione —, ma sempre inteso come un accessorio esterno (sugli stessi nuovi Samsung Galaxy Tab S8 il pennino si aggancia magneticamente, ma non è parte integrante dei tablet). Soltanto Samsung Galaxy S22 Ultra presenta ora quell’alloggiamento dedicato che in precedenza era il tratto distintivo della serie Note.

Nonostante questo cambiamento fosse già interpretabile come un saluto definitivo alla storica famiglia di phablet, finora Samsung non ha voluto ammetterlo apertamente. Adesso, però, lo si può leggere tra le righe delle ultime dichiarazioni di TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience) Business. Come riportato da Bloomberg, il dirigente ha riferito che nel prossimo futuro il produttore si dedicherà, per quanto riguarda la fascia premium, alla sola serie Galaxy S e ai pieghevoli della famiglia Galaxy Z. Nel prossimo triennio possiamo aspettarci persino nuovi form factor da Samsung, come dispositivi arrotolabili (avete presente il concept OPPO X 2021?), ma non nuovi Galaxy Note.

Ecco le parole di TM Roh: