Instagram è una delle applicazioni più popolari al mondo, ma è tutt’altro che perfetta, anche e soprattutto nella sua versione per dispositivi Android, che tra le altre cose si porta dietro un problema di funzionamento ormai da diversi mesi.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato del lavoro sui Reels, delle novità per le Storie e più recentemente del lancio de “La tua attività“. Oggi, invece, vogliamo soffermarci su qualcosa di nettamente meno piacevole.

Instagram per Android e quel problema irrisolto

È inutile girarci intorno: l’applicazione di Instagram per dispositivi Android è fatta peggio della controparte per iOS e la sua inferiorità è legata innanzitutto alla peggiore qualità fotografica generalmente offerta attraverso la fotocamera in-app. Specialmente sui pieghevoli, inoltre, sono ben evidenti i problemi di compatibilità con schermi di diagonali differenti (nel video su OPPO Find N vi abbiamo mostrato come OPPO ci abbia messo una pezza, ma non è comunque un comportamento ideale).

Tutte queste magagne sono note da tempo a Facebook (oggi Meta), ma non sono mai state risolte e anzi ce n’è persino un’altra da aggiungere alla lista: è da mesi ormai che alcuni utenti di Instagram per Android si imbattono in casuali freeze dell’applicazione durante lo scrolling nel feed. I report su Reddit e altri forum sono tanti e datati 2021, ma lamentele simili c’erano state già qualche anno fa. Lo stesso Artem Russakovskii di Android Police ha raccontato su Twitter di riscontrare occasionalmente questo problema da mesi e ha ricevuto numerose risposte di altri utenti infastiditi dalla situazione.

Dal momento che sin dallo scorso anno questi occasionali freeze di Instagram sono stati riscontrati su smartphone di vari brand — Samsung, OnePlus, Xiaomi — e con diverse versioni di Android (Android 11 e Android 12), è evidente come il problema dipenda proprio dall’applicazione. I fatti hanno provato come sia possibile aggirarlo temporaneamente continuando lo scrolling e poi tornando indietro, ma questo di certo non migliora l’esperienza d’uso dell’app.

Il fatto che il bug — che sembra riguardare il rilevamento dello stato di attività — non sia generalizzato probabilmente non ha ancora indotto Instagram a intervenire, tuttavia un fix sarebbe quanto mai opportuno. Numerosi altri utenti, peraltro, hanno riportato lo stesso identico problema anche con Instagram Live.

Avete anche voi questo problema? Ditecelo nei commenti.

