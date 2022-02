I MediaWorld X Days sono tornati con tante offerte fino al 20 febbraio

MediaWorld, una delle maggiori catene italiane di elettronica di consumo e tra le più attive online, non lesina iniziative promozionali e quello di oggi è un grande classico che ritorna: i MediaWorld X Days sono partiti e comprendono numerose offerte su prodotti tech delle categorie più disparate, a partire proprio da smartphone e tablet Android.

In questo periodo, insomma, MediaWorld si sta dando un gran da fare: nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato gli OPPO Days, ma soprattutto le offerte Red Price per San Valentino su prodotti Android e non solo e con un focus sulle smart TV.

Prima di entrare nel merito delle offerte MediaWorld X Days occorre fare delle premesse: in primo luogo, le offerte sono disponibili soltanto online e saranno attive fino al 20 febbraio; secondariamente, il rivenditore prevede la consegna standard gratuita; in ultimo, c’è la possibilità di acquistare a rate a tasso zero (come sempre, è possibile il finanziamento a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro).

Offerte MediaWorld X Days (fino al 20 febbraio 2022)

Senza ulteriori indugi, buttiamoci a capofitto nelle migliori offerte disponibili, già suddivise per categoria.

Smartphone Android

Wearable

Tablet

Queste e tutte le altre offerte della promozione di MediaWorld sono disponibili al link sottostante:

