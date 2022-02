MediaWorld, una delle principali catene di elettronica di consumo nel nostro paese, sembra particolarmente in vena di sconti. Dopo avervi riportato oggi l’inizio delle offerte di San Valentino 2022, vi segnaliamo l’arrivo, sia nei negozi fisici che online, degli OPPO Days. Da oggi e fino al 18 febbraio, sarà possibile usufruire di ottime offerte per portare a casa uno dei tanti prodotti di quello che, secondo noi, è stato il brand più innovativo dello scorso anno. Come spesso accade, MediaWorld prevede la possibilità di effettuare acquisti usufruendo del finanziamento a tasso zero, con una spesa minima di 199 euro. Alcuni prodotti inoltre, beneficiano della spedizione gratuita, perciò prestate attenzione. Non perdiamo altro tempo e diamo un’occhiata alle migliori offerte degli OPPO Days.

Offerte OPPO Days MediaWorld 7-14 febbraio 2022

Ecco i dispositivi che potete portarvi a casa durante gli OPPO Days: